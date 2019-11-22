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今起限時3天！7-11新品「CITY CAFE韓國黃金柚香咖啡」第2杯半價

2019-11-22 12:24聯合報 記者陳立儀／即時報導

咖啡的人越來越多，喜愛的咖啡風味也更加多樣，像是7－ELEVEN CITY CAFE水果系咖啡大受歡迎，今年夏季推出的西西里風檸檬氣泡咖啡系列熱賣近300萬杯，冬季再推出全新的「韓國黃金柚香咖啡」，中杯熱飲售價55元，選用著名黃金柚產地的韓國全羅南道高興郡柚子，比一般柚子香氣更濃郁、風味酸甜，淡雅柚香融合香醇美式咖啡，是暖冬療癒系飲品的新選擇，即日起於全台5,500間門市上市。

慶祝7－ELEVEN IG會員邁向30萬人，11月22日至11月24日限時3天推出CITY CAFE「韓國黃金柚香咖啡」第2杯半價，憑IG優惠條碼即可享折扣；12月3日前加碼推出CITY CAFE珍珠系列全品項第2杯半價。

此外，CITY CAFE持續深耕精品咖啡市場，目前「CITY CAFE PREMIUM」店數已突破1200店，更首度攜手義大利百年筆記本品牌、文青界最愛的MOLESKINE，即日起推出特別訂製的CITY CAFE PREMIUM 2020年特別版年曆手帳本，購買精品咖啡2杯加499元即可加購，共2款、各限量7,500本，內附精品咖啡買1送1體驗券6張。

即日起至12月17日「CITY CAFE PREMIUM」推出一次購買2杯精品咖啡或氮氣飲品可享第2杯半價。此外，新品「CITY CAFE PREMIUM」濾掛式咖啡由CITY CAFE專業尋豆師親自前進產地挑選精品級咖啡豆，推出「衣索比亞 古吉．穆希納 日曬」及「哥斯大黎加 塔拉珠．薇若拉 神父半水洗」，每盒售價160元（內含4包），12月17日前也可享第2盒半價。

7－ELEVEN CITY CAFE新推出「韓國黃金柚香咖啡」，中杯熱飲售價55...
7－ELEVEN CITY CAFE新推出「韓國黃金柚香咖啡」，中杯熱飲售價55元，11月22日至11月24日限時3天第2杯半價，憑IG優惠條碼即可享折扣。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN 「CITY CAFE PREMIUM」推出MOLESKINE訂...
7－ELEVEN 「CITY CAFE PREMIUM」推出MOLESKINE訂製款CITY CAFE PREMIUM 2020年特別版年曆手帳本，購買精品咖啡2杯加499元即可加購，共2款、各限量7,500本。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN「CITY CAFE PREMIUM」新推出兩款濾掛式咖啡，12...
7－ELEVEN「CITY CAFE PREMIUM」新推出兩款濾掛式咖啡，12月17日前可享第2盒半價。圖／7－ELEVEN提供
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