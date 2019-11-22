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京華城11月30日永遠熄燈 當天免消費再送萬元購物金

2019-11-22 10:59聯合報 記者江佩君／即時報導

成立至今18年的京華城將於今年11月30日結束營業，京華城並特別選在感恩節11月28日下午5時於1樓市民廣場舉行「感恩熄燈儀式」，但真正最後一天營業在11月30日，當天晚上九點半商場打烊後，這座一度是全球最大的球體建築，過了這晚後，燈光將永遠熄滅，正式走入歷史。但京華城最後一天，決定不只有感傷，最後一天營業，還將送給消費者萬元購物金，民眾不用消費即可抽獎，讓幸運得主在最後營業日購物血拚。

京華城於11月28日下午5時於1樓市民廣場舉行「感恩熄燈儀式」，當天儀式將見到京華城球體建築的燈光逐層熄滅。但京華城真正告別民眾，是在11月30日這天，並在最終營業日這天推出萬元購物金幸運抽及惜別音樂饗宴，回饋喜愛京華城的民眾。11月30日當天在打烊前10分鐘、晚上九點廿分，京華城同仁將於1樓京華廣場前閉店送客，九點半正式熄燈。

京華城11月30日上午11時將於1樓京華廣場入口發放前300名入館消費者號碼牌，並於下午2時在4樓香榭方場現場抽出30位幸運消費者，獎項有1萬元京華城商品券1名、5,000元京華城商品券3名、3,000元京華城商品券5名、1,000元京華城商品券21名 (中獎人須在現場，並持身分證件領獎)。

京華城即日起舉辦時光迴廊特展，展出開幕至今的歷史紀錄與精采照片，想要回顧京華城18年歲月的民眾可以把握最後機會。

2002世足賽運用京華城直徑58公尺的球體包裝成足球造型。圖／京華城提供
2002世足賽運用京華城直徑58公尺的球體包裝成足球造型。圖／京華城提供
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京華城將在11月30日熄燈結束營業，當天將送給消費者萬元購物金商品券。圖／京華城...
京華城將在11月30日熄燈結束營業，當天將送給消費者萬元購物金商品券。圖／京華城提供
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