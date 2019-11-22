新東陽和牛肉乾新品上市 聯合報獨家限時優惠

2019-11-22 10:26 聯合報 記者 聯合報 記者 許玉娟 ／即時報導



對所有愛吃牛肉的老饕來說，和牛美味無與倫比。新東陽嚴選澳洲M8等級黑毛純種和牛製成頂級肉乾，肉質軟嫩多汁，每包售價420元，11月23日到11月26日，剪下聯合報或聯合晚報報版優惠券到門市購買特價350元，驚喜優惠只有4天。

新東陽和牛肉乾選用澳洲精品和牛品牌，是日本和牛的最佳品種的牛隻，每塊均擁有油花質量極為平衡的頂級牛肉。其擁有二十年以上的細心配種技術和近二百年在澳洲的養殖經驗，牛群養在得天獨厚的廣大綠色牧場上，經由牧場人員的細心照顧及營養均衡調配，才能夠孕育出如此高品質的頂級牛肉。

聯合報系與新東陽合作11月剪好康活動，新東陽除了推出新上市的頂級和牛肉乾優惠聯合報讀者，還祭出水果酥(鳳梨/芒果/蔓越莓/金桔)、柔魚XO醬買一送一；果汁/辣果汁牛肉乾、旗魚鬆第二件10元；精緻肉鬆蛋捲(原味/海苔/無糖)任選第二件20元；沙琪瑪(原味/黑糖)任選兩包99元，憑券現省41元-300元。

新東陽表示，柔魚XO醬選用上等鮮柔魚(魷魚)、東港赤尾青蝦及朝天椒，搭配西螺壺底蔭油等食材精製而成，新鮮食材交織出甘甜美味，自然鮮辣、不躁、不膩，口感香醇，用於烹調或拌食美味無比。

精緻肉鬆蛋捲採用新東陽肉鬆與認證新鮮雞蛋純手工製造，製程不添加一點水，蛋捲皮香味濃郁、口感酥脆。微甜的蛋捲皮酥香迷人，搭配微微鹹香的新東陽肉鬆、入口時鹹甜交錯的爽口滋味，不容錯過。