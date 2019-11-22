麗晶精品再開5家餐飲店 漢餅午茶泰魂法菜各具特色

2019-11-22 09:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ／即時報導



麗晶精品去年開始針對進駐品牌的屬性進行調整，在維持世界一線精品名店的同時，12月起漢餅名店舊振南、來自法國的Caviar House & Prunier魚子醬、以及本店位於英國倫敦Regent Street的茗茶專家Whittard of Chelsea等三家百年名店也將和人氣長紅的北海道鬆餅「椿Tsubaki Salon」以及由晶華和泰國廚神伊恩．基第差（Ian Kittichai）攜手打造的泰魂法菜餐廳都將遷入新櫃。

加上去年年底至今陸續開幕的米其林一星餐廳Impromptu、日式板前無菜單料理初魚鮨、和牛割烹名店樂軒以及榮獲德國iF Gold Award並廣受日客喜愛的台灣伴手禮Charm Villa金魚茶包，形成陣容堅強的新興精品美食聚落 。

上述五家精品美食名店，舊振南的全新概念店建置了一座開放式廚房，推出現烤漢餅下午茶組以及手作漢餅體驗；Caviar House & Prunier魚子醬則跨大營業面積，設置精緻的獨立包廂供貴客舉辦餐會。

快閃期間每日來客不間斷的椿Tsubaki Salon鬆餅」也正式開啟在台的第一家旗艦店，增加座位區與時令鬆餅選項；充滿英倫風格與貴族氣息的 Whittard of Chelsea 則是選在地下二樓挑空區進行快閃。

晶華酒店更是力邀自2014年起連續五年入選「聖佩黎洛亞洲50最佳餐廳（S. Pellegrino Asias 50 Best Restaurants）」排行榜，曼谷著名餐廳Issaya Siamese Club的伊恩．基第差（Ian Kittichai）主廚於地下二樓Taste Lab擔任駐店客座，邀請麗晶饕客們體驗風格獨具的泰魂法菜。

隨著五家精品美食名店的加入，麗晶精品亦將於12月13至25日推出 「繽紛聖誕購物周」，集結50多家國際精品推出獨家且專屬的商品組合，滿足頂級消費者的需求；檔期活動期間購物累計消費金額最高的三位貴賓，將可受邀參加由擁有「泰國廚壇金童」美譽的伊恩．基第差(Ian Kittichai）主廚精心規劃的「泰魂法菜‧廚藝美學午宴」，每位貴賓可邀請三位親友同行，享用法式泰菜烹藝精髓的同時，也學習東西融合的擺盤美學，與主廚近距離交流，一窺大師級的廚藝精華。