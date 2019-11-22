陳柏霖、桂綸鎂又同框啦！重現「藍色大門」跳舞橋段

2019-11-22 01:20 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ／即時報導



香奈兒信義新光A4店改裝重新開幕派對，台灣唯一的品牌大使桂綸鎂也受邀出席。巧的是今晚與他合作過「藍色大門」的陳柏霖也是來賓之一，兩人從店上碰面開始敘舊一路到了after party也同樣形影不離，看得出感情非常好，也為許多懷念「藍色大門」的粉絲留下許多珍貴的同框的畫面。

桂綸鎂身穿香奈兒2019/20 Cruise度假系列的海軍藍帆布翻領雙排釦外套配海軍藍帆布開扣背心、海軍藍帆布九分寬褲，內搭立領褶飾襯衫，手拎橄欖綠菱格紋布面CHANEL 19包，搭配黑白雙色漆皮粗低跟鞋現身，展現帥氣俐落的態度，不過她今天因為生病所以幾乎是沒有聲音的，現場也不接受採訪，可惜無法聽到她對本周末登場的金馬盛事有什麼看法。但她在現場也時時保持笑容，看得出心情還是不錯的，在after party與陳柏霖坐在一起聊天、跳舞、講悄悄話，還跟著表演嘉賓頑童的歌搖擺，讓人好像看到當年的孟克柔和張士豪在海邊跳舞的那幕。