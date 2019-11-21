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六福村下雪了！11/30起耶誕變裝 穿紅或綠色門票599元

2019-11-21 21:39聯合報 記者張芳瑜／即時報導

最完美的耶誕節就是下雪還有耶誕老公公！六福村為迎接年終最盛大「夢幻冰雪耶誕」慶典，打造全台唯一耶誕村，不但把國外經典場景搬到台灣，還邀來耶誕老人駐村，從11/30起將陪伴大、小朋友歡度耶誕月。此外，11/30起至明年1/1期間，六福村再加碼耶誕變裝優惠，只要穿著紅色或綠色上衣(面積達90%以上)，就可以優惠價599元(原價999元)現場購票入園，平、假日皆適用，午後1點入園還享有550元優惠票價

今年耶誕，六福村把園區內的美國大西部搖身一變雪國世界，讓位處熱帶的台灣，也能在白雪紛飛中，感受濃濃耶誕氣氛，來到白雪耶誕村，可以看到最溫馨浪漫的耶誕小屋，被薑餅人、拐杖糖、棒棒糖包圍的繽紛糖果園，此外，六福村特別打造最浪漫、超過4米高的奇幻冰山坐鎮，冰山周圍被冰柱環繞包圍著，彷彿走進冰雪王國身歷其境。重頭戲還有「冰雪耶誕大遊行」，六福村的哈比、哈妮將為耶誕舞會揭開序幕，邀請耶誕精靈們與國際巨星耶誕老公公，一同歡慶耶誕，而來自雪國的冰雪女王，今年也將一同參加盛會，陪伴大小朋友在雪中共舞。

六福村行銷經理黃淑芳表示，美國大西部表演餐廳也特別推出「耶誕派對」表演秀，與耶誕老人、牛仔舞孃們一同歡慶，餐桌上必點的烤雞大餐，體驗視覺、味覺雙重享宴。

六福村邀來重量級國際巨星北極特派耶誕老人駐村。圖／六福村提供
六福村邀來重量級國際巨星北極特派耶誕老人駐村。圖／六福村提供
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六福村「冰雪耶誕大遊行」充滿雪國浪漫氛圍。圖／六福村提供
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