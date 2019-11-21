冬季保養首重「保濕」！小S、梁詠琪愛用的修護油曝光

2019-11-21 19:40 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ／台北即時報導



冬季保養，是最讓人苦惱的，就是用錯保養品，不只讓肌膚沒有好的膚質，反而造成更多的冬季肌膚問題，這時候保濕就很重要了，冬季保養許多人都會使用「油類」保養品，但一定要慎選保養油，最近有款以蘭花為主的保養品，連小S、梁詠琪等人都愛用，常在網路推薦。

這款讓小S、梁詠琪都愛用的修護油，就是AUDACE奧達士的蘭花精萃青春修護油，最特別的是以頂級蘭花「V3大白蘭」的生長點精萃而成，並以油水雙質地配方，使用微囊包覆科技，以油包水的方式，敏感肌也可以使用，因此保濕度也能提升，剛好適合冬季保養使用，避免肌膚因為缺水，反而長痘痘等問題產生。

除了保濕油，另一款蘭花精粹賦活保濕精華水，添加醫美級抗醣化專利PRODIZIA，保濕兼具喚醒肌膚，至於女人最害怕的眼周細紋，則可以使用士蘭花精粹抗皺緊致賦活眼霜，有著強效ALA抗老化成分，對抗黑眼圈與細紋。

說到冬天，當然不能缺少的就是「面霜」，是每個人必備的過冬商品，AUDACE奧達士蘭花「精粹抗皺緊致賦活面霜」能淡化斑點，達到保養的好處。冬季身體乾癢時，則必備蘭花精粹緊致柔潤按摩油，帶著香香的氣息，不只讓妳一夜好眠，更讓肌膚，獲得了更多的水分。