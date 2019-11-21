1.5斤石斑魚66折！天母「高楓酒樓」還有紅蟳、大閘蟹

2019-11-21 19:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ／即時報導



主打粵菜料理的「高楓海鮮酒樓」，近期於天母正式開幕。店內供應有XO濃湯石斑魚、柱侯牛腩煲等多款粵式餐點，並且有稱斤論兩的活水海鮮可供挑選。為慶祝開幕，店內推出「龍虎石斑」體驗活動，原價1,800元，優惠價1,200元。另外中午也提供三菜一湯等商業午餐方案，售價880元起。

高楓掌廚主廚蔡宇翔，屬於台灣粵菜料理的中生代，過去擁有豐富的星級飯店背景，並師承蕭廣安、陳偉強、關耀簡等名廚。本次推出約百道特色料理，包括XO濃湯石斑魚、寧波花雕焗紅蟳、胡椒陳皮大閘蟹等經典酒樓料理，以及荔茸香酥鴨、大馬站煲、柱侯牛腩煲等粵式老菜。其中一道「XO濃湯石斑魚」以石斑魚骨高湯為基底，加上龍蝦殼、紅蟳等海鮮高湯，再下龍虎石斑魚肉煮滾，藉此封住甜嫩滋味，起鍋前再淋上XO白蘭地增添香氣。

除了菜單料理外，店內還會不定時推出創意料理。「金酥鵝肝花枝球」是將花枝蝦漿中塞入鵝肝粒後泡油定型，再裹上一層炒香鹹鴨蛋黃增加風味；「石鍋牛肝菌一口牛」則是利用鳳梨心醃軟牛小排後，再與牛肝菌、杏鮑菇、洋蔥爆炒上桌，各有不同特色。

為歡慶開幕，即日起至11月30日期間，用餐即贈主廚私房小菜乙份；至12月中旬期間，並有「龍虎石斑」體驗價，重1.5斤的龍虎石斑魚，原價1,800元，活動價1200元，可有清蒸、椒鹽、避風塘等多樣料理方式。平日期間，也提供商業午餐方案，民眾可從清蒸鮮魚、鬼馬牛肉片等20餘道菜色中任選組合，可有三菜一湯、四菜一湯、五菜一湯等搭配，價格為880～1,280元。

【高楓海鮮酒樓】

地址：台北市士林區東山路3號

營業時間：11:00~14:00、17:00~21:30