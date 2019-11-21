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冬天吃火鍋配牛肉！7種部位最適合 涮肉最久不超過5秒

2019-11-21 18:45聯合報 記者魏妤庭／即時報導

最近天氣冷颼颼，最適合吃火鍋取暖！除了雞肉、豬肉外，有不少饕客屬於「牛肉派死忠支持者」，最愛吃火鍋配牛肉，除了選對部位及湯底，就連涮肉的時間都得掌握，才能吃到最佳風味。

1.7部位牛肉最適合吃火鍋

牛肉火鍋片部位多，最常見的是肋眼、去骨牛小排、牛五花，其他部位則有板腱、下肩胛翼板肉（手切神仙牛）、去骨肩胛小排、後腿腱子心等，因為嫩度高且嗜口性佳，用在火鍋吃最適合。

喜歡嫩口感的饕客，可以選擇肋眼、去骨牛小排，皆是屬於油花平均且吃以來口感軟嫩，又帶有奶香或甜香，不過這兩種部位的價格也是相對其他部位高。嫩度其次則是牛五花（修清胸腹肉）、去骨肩胛小排、板腱，再者是下肩胛翼板肉、後腿腱子心等，可依照自己喜好的口感選擇。

不過，要留意的是，去骨肩胛小排與去骨牛小排等2個部位，去骨牛小排的肉質鮮紅且油花平均，肉的外型也較為細長；而去骨肩胛小排的肉質偏暗紅色，比起去骨牛小排，吃起來帶有微微腥味。2個部位的價格有些許差異，部分不肖業者會魚目混珠，學會判別才能避免成為冤大頭。

2.選鍋配部位

雖然7種部位最適合吃火鍋的時候享用，但因為肉質的風味不同，建議依照湯底來選肉較適合。

（1）清爽型鍋底：昆布蔬菜湯、蛤蜊等皆為清爽型鍋底，適合搭配去骨牛小排、肋眼。

（2）口味中等鍋底：介於清爽與濃郁之間的鍋底，像是加入胡椒的雞湯，除了去骨牛小排、肋眼外，也可選擇去骨肩胛小排、牛五花等部位。

（3）重口味鍋底：如麻辣鍋，則可選擇有較重牛味或鐵鏽味的部位，像是後腿腱子心、板腱、下肩胛翼板肉等。

3.涮肉平均3秒、最多不超過5秒

涮牛肉嚴格說來不算有技巧，但得學會依照部位涮肉，才能掌握最佳口感。去骨牛小排、肋眼等數3秒就可起鍋，板腱、下肩脥翼板肉或修清胸腹肉在鍋底溫度滾不冒煙情況下，涮5秒起鍋。後腿腱子心想吃嫩口感，3秒就可起鍋，但想吃Q的口感，放5到10分鐘都沒問題。

冬天吃火鍋配牛肉，選部位搭鍋底，吃起來才對味。圖
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依照湯底選擇牛肉部位。圖／美國肉類出口協會提供
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無骨牛小排吃火鍋相當適合。圖／本報系資料照
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下肩胛翼板肉的嫩度高，但風味帶些鐵鏽味，適合味道較重的鍋底搭配享用。圖／本報系資...
下肩胛翼板肉的嫩度高，但風味帶些鐵鏽味，適合味道較重的鍋底搭配享用。圖／本報系資料照
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