雪寶人偶、艾莎宮殿珠寶盒！LEGO樂高《冰雪奇緣2》6款盒組爸媽準備噴錢

2019-11-21 18:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／台北即時報導



迪士尼動畫電影《冰雪奇緣2》威力無法擋，各種周邊商品搶在電影上映前就已經猛攻粉絲錢包，LEGO樂高也與迪士尼聯手推出6組《冰雪奇緣2》全新盒組，用積木重現電影場景中的細節與可愛主角們，還有以艾莎的冰雪宮殿為靈感打造的「艾莎的珠寶盒創作」，如果爸媽們還沒決定小朋友的耶誕禮物，現在隻告該怎麼做了吧？

LEGO樂高《冰雪奇緣2》系列中規模最大的盒組「艾倫戴爾王國城堡村」，在3層樓的城堡村附有王座室、臥室、閣樓與戶外市集，「魔法樹屋」、「安娜的獨木舟探險」、「艾莎的馬車冒險」也分別呈現了各個電影場景中的細節，艾莎、安娜、雪寶、小斯也一一現身；「艾莎的珠寶盒創作」具備轉盤功能，可讓艾莎與魔幻水精靈諾克（Nokk）不停旋轉，還附有抽屜、鏡子和兩枚樂高戒指，是喜愛公主風的女孩首選。

這次LEGO《冰雪奇緣2》系列更特別推出人氣角色「雪寶」盒組，除了雪寶的手臂可以自由活動之外，更為雪寶量身打造可愛的領結與日記本，雪寶迷必收。