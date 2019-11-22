恐龍是什麼？是鳥類還爬蟲類？超．大恐龍展告訴你

2019-11-22 10:55 聯合新聞網 聯合數位文創



已不復存在的恐龍，你對他們的了解有多少呢？「恐龍」剛開始被發現時，以意思為「大到令人恐懼的大型蜥蜴」的「Dinosauria：恐龍類」來命名分類。他們活躍於距今約兩億三千萬年前到六千六百萬年前為止，是生存在被稱為「中生代」時期的大型爬蟲類，幾乎棲息於地球上所有區域，而其中的一部分，撐過六千六百萬年前的大量滅絕時期，演變成現在隨處可見的「鳥類」殘存下來。

日本福井恐龍年底登台，7折預售優惠$230現正熱烈販售中。圖/聯合數位文創 提供 分享 facebook

聯合數位文創與日本讀賣新聞合作主辦「超．大恐龍展」，迎來日本福井縣立恐龍博物館珍貴館藏，首次大規模曝光十七隻恐龍全身骨骼和十二隻四米高大的恐龍，讓你近距離欣賞恐龍更進一步認識恐龍從誕生到滅絕期間經歷的種種，搭配數字解說和化石研究、復原模型呈現來介紹恐龍，落實你對恐龍的想像，絕對讓你大呼不可思議。

圖/聯合數位文創 提供。 分享 facebook

除此之外，更與知名日本機械人領導品牌KOKORO合作，打造最擬真、最接近真實恐龍的機械恐龍三隻：WyRex、三角龍、新獵龍！機械恐龍的外型樣貌、靈活的動作和宏亮的聲音，都是經由專業學術理論的基礎來塑造，讓民眾欣賞巨大恐龍骨骼的同時，也能透過展覽現場氛圍與機械恐龍，親身感受與恐龍同處於同一時空的刺激震撼感。此展極具教育意義，非常適合家長帶著孩子一起前往體驗白堊紀時期的恐龍世界。

圖/聯合數位文創 提供。 分享 facebook

「超．大恐龍展」展期從十二月二十八日開始一直到一零九年三月十九日，期間涵蓋元旦、農曆新年、寒假以及二二八連假等，建議民眾盡早購票並規劃旅遊行程，進展探索恐龍充滿謎團的生態多樣性，展覽寓教於樂、可看性十足，包準滿足你對恐龍的求知慾望。

●「超．大恐龍展」十二月二十八日在台北華山重磅展出，各大通路都買的到預售票兩百三十元，購票請上 udn售票網 ，詳情請上官方粉絲團或官方網站查詢，客服專線請洽（02）7721-6955 #2。