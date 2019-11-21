會爬樹「助跑」飛行的「顧氏小盜龍」化石科博館開箱

2019-11-21 18:26 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ／台中即時報導



國立自然科學博物館11月27日起推出「熱河生物群特展」，今天搶先開箱曝光北京自然博物館借展的「顧氏小盜龍」，牠體長約70至80公分，體重估計1公斤左右，是體型最小的恐龍之一，大小如今的烏鴉。

「顧氏小盜龍」生存於1.2億年前白堊紀早期，是恐龍家族中「體型最小的霸主」，有鋒利牙齒，前、後肢都有羽翼特徵有「四翼恐龍」別稱。

這件標本2010年發現於遼西的地質活躍區，疑似火山噴發瞬間把生物掩埋，化石保存非常完整，連羽毛微細的黑色素顆粒都有，用顯微鏡觀察和現生鳥類的羽毛比較後，推測牠應披覆帶有虹彩光澤的鉛灰色羽毛。

「顧氏小盜龍」會利用爪子扣住樹枝向上攀爬「助跑」再慢慢滑行飛翔，牠是從不會飛的恐龍到飛行鳥類演化歷程的重要材料。

北京自然博物館研究員張玉光說，過去大家對恐龍有所認識，但對帶有羽毛的恐龍了解甚少，「顧氏小盜龍」屬於馳龍類，在發現顧氏小盜龍之前也曾發現帶羽毛的恐龍「中華龍鳥」，但羽毛保存沒有小盜龍完整。

張玉光說，「顧氏小盜龍」標本補足了恐龍如何演化成鳥類的疑問，進而提供了實證。