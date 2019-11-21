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神隊友不夠看！出國旅遊10款實用小物 出發前必備

2019-11-21 17:39聯合報 記者魏妤庭／即時報導

出國旅遊是件開心的事，但畢竟出門在外，事事不比在家，除了最怕行李提太多，導致掉東掉西外，又怕一失手買了太多戰利品，行李不僅有超重問題，還怕裝不下。本報整理出10件旅遊必備實用小物，出去玩前先準備好。

1.行李秤

現在廉價航空班次多且機票便宜，隨時可以來趟說走就走的旅程。不過，廉價航空機票雖便宜，但最麻煩的就是行李過重問題，萬一過重，得付更多的費用買行李重量。因此，最好可以準備個電子行李秤，確定行李不會超重。

2.壓縮袋

出國當然要拍好拍滿，衣服不準備多幾套怎麼夠？夏天衣服輕薄，隨便都可以帶上10件、8件沒問題，但冬天衣服厚重，即使是大行李箱，放幾件毛衣、大衣，可能就滿了，沒辦法再塞下其他東西。所以利用壓縮袋分類不同衣物，運用吸塵器或是用手捲，就可以把衣服弄得扁扁的裝進行李箱，自然也會有更大空間可以放戰利品。

3.萬國轉接旅行充電器

前往不同國家旅遊，最令人困擾的事情之一，就是插頭問題，包含英規、歐規、澳規、美規等，加上現代人身上有手機、平板、相機、行動電源等3C用品，更是需要晚上充好電以應付隔天整日行程。建議買萬用插頭，除了上頭有適用各國插座的插頭外，附上USB或Type C的插頭，就不用再另外轉接頭。

不過，要注意的是，萬國轉接頭不一定有整流功能，如果有部分電器的電壓並不適用該國家電壓，可能會有走火危險。但現在大多數3C產品的電壓範圍較大，較不需擔心此問題。

4.旅行摺疊手提包

儘管傳統航空公司的行李可達到30公斤，但是有可能有因為買的東西體積太大，導致行李箱放不下，但距離30公斤還有空間，這時候就可以運用旅行摺疊手提包，把部分物品分開放再託運。

5.旅行防盜腰包

出國旅遊固然開心，但防人之心不可無，治安再好的地方，也有可能會有扒手，所以可以準備防盜腰包，放在衣服底下較為隱蔽，重要物品也較不容易被拿走。而防盜腰包可買拉鍊上有拉環，建議不要買過多防盜裝置的包包，否則打開或關起來都不方便。但如果是想要阻止自己花太多錢，則可以選擇購買類似包款。

6.自拍棒

若有朋友一起出遊，不太需要擔心拍照問題，但是如果自己自由行，拍照絕對是一大困擾，準備好可立式的自拍棒，在哪裡都可以拍出像別人幫你拍照的美照。

7.旅行隔髒睡袋

有些人擔心飯店的床墊或是枕頭不是每天換，尤其是有潔癖的人，更是在意這個問題。這時候就可以準備好收納的旅行隔髒睡袋，墊在上方就可以避免此問題。

8.可收納頸枕

不管是短程或是長程飛行，頸枕帶著就可以在座椅上稍微休息，建議買有自動充氣功能，或是記憶棉、微粒子材質的頸枕，方便收納又可以睡得舒服。

9.行李固定彈力帶

行李大包小包難免弄丟，可以利用行李固定彈力帶，將各種行李集中放在行李箱上，可以用掛的或是綁的，雙手空出來，看起來優雅，又不用擔心東西弄丟。

10.洗衣繩

如果不想要帶太多衣服出門，旅途時間較長的話，不如帶著洗衣繩，每隔2天就可以洗一次衣服，洗衣繩在哪裡都能固定，曬衣服相當方便。

出國旅遊可先準備好10件實用小物，玩得更舒服開心。圖／本報系資料照
出國旅遊可先準備好10件實用小物，玩得更舒服開心。圖／本報系資料照
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準備好旅行摺疊手提包，不用擔心行李箱裝不下。圖／摘自udn買東西
準備好旅行摺疊手提包，不用擔心行李箱裝不下。圖／摘自udn買東西
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防盜腰包可將較重要的護照或是錢放在衣服隱密處，避免成為扒手目標。圖／FunTim...
防盜腰包可將較重要的護照或是錢放在衣服隱密處，避免成為扒手目標。圖／FunTime花生JOHN
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飛機上睡覺必備頸枕。圖／摘自momo購物網
飛機上睡覺必備頸枕。圖／摘自momo購物網
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一個人出遊一定要準備自拍棒，但若要隨身攜帶上機，收合勿超過60公分。圖／網家提供
一個人出遊一定要準備自拍棒，但若要隨身攜帶上機，收合勿超過60公分。圖／網家提供
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旅行用的U型頸枕。圖／本報資料照片
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準備行李秤避免超重（資料照）。圖／7－ELEVEN提供
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行李出國

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