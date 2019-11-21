獨／2019好市多「黑色購物節」提早營業時間搶先報

2019-11-21 17:21 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ／即時報導



美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」將於11月25日盛大登場，今年的黑色購物節不僅延長活動期間，自11月25日至12月1日，從3天增加為7天，也是「全球最長黑色購物節」；民眾最關心的營業時間也有所調整，11月25日（一）至11月28日（四）營業時間更改為上午 9:00~晚間21:30，11月29日（五）至12月1日（日）將提早自上午8:00~晚間21:30，想搶便宜的消費者不可錯過。

連續3年舉辦的「黑色購物節」集客力十足，每年好市多會推出多款「黑五限定」商品，超高CP值吸引不少民眾漏夜排隊，今年更首度延長活動期間至7天，讓台灣獨步全球。好市多行銷企畫副總經理王友玫分享，邁入第3年的「黑色購物節」熱度持續發燒，看好台灣民眾消費力，年年業績呈正向成長，此次會延長活動期間，主要是希望提供會員更好購物體驗與環境，而不是全部在短短3天擠進賣場。