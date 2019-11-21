三賣場齊開鍋！韓式部隊鍋爆夯、買麻辣鍋送鴛鴦鍋具

2019-11-21 17:05 聯合報 記者 聯合報 記者 何雅玲 ／即時報導



立冬過後，來到二十四節氣中的「小雪」(11/22)，氣溫更為寒冷，是時候該開鍋囉！看好台灣消費者愈來愈喜歡在家煮火鍋，以及對人氣名店湯底的嘗鮮意願高，超市量販業者齊推「火鍋季」促銷活動，消費者在家也能大啖人氣名店好湯底。

今年全聯喊出「全台最大火鍋名店城」的口號，11月22日起至12月5日推出43款常溫火鍋湯底新品，其中29款更為獨家販售。愛買預計11月27日起上架50款名店級火鍋湯底新品，嗅準台灣約占30%的嗜辣需求引進較去年多一成的名店麻辣火鍋湯底。家樂福總計推出150款火鍋湯底，同樣強打麻辣鍋，36款新品中有近10款麻辣味。

全聯福利中心自2014年起率先喊出火鍋祭活動，帶起全通路火鍋湯底風潮，業績連續5年成長超過20%，其中，在節慶氛圍營造與獨家商品助攻下，常溫火鍋湯底已成為全聯的破億商品，今年9、10月，常溫火鍋湯底業績已較去年同期有雙位數成長，熱銷前5名品項已賣破7萬包，創造破千萬業績。

今冬全聯除了小蒙牛、山頭火、海底撈、馬辣等去年熱賣的常溫火鍋湯底，還新增大阪王將、博多華味鳥、良金牧場、連進東北之家、泰山汕頭火鍋等人氣名店品項，購買常溫火鍋湯底任兩件，加贈德國雙人集點印花兩枚。除了常溫火鍋湯底，冷凍鍋物也有6款新品，其中，獨家販售的「桂冠正宗韓式部隊鍋」，是近來各網紅、部落客與社群平台開箱夯品，目前已熱銷破1200組，另款獨家販售的「77創意巧克力鍋組」內附大波露巧克力與鍋具，可在家DIY，限量8000盒。

愛買去年冬季鍋物湯底商品(2018/11~2019/2)熱銷60萬包，火鍋湯底銷售前三名為：羊肉爐、東北酸菜白肉鍋和薑母鴨，今年特將冬羊肉爐商品數比例提高2成。至於名店光環加持的湯底，去年業績占冬季總鍋物湯底商品的3成，其中「嘉義林聰明沙鍋魚肉禮盒」3日限量200盒被全數搶購一空，「海底撈-麻辣香鍋調味料」季賣上千包。而觀察台灣約莫有700萬人口的潛在辣消費市場，今冬首次引進「這一鍋皇室秘藏鍋物」鴛鴦鍋湯底、海底撈免開火「自煮火鍋系列」、正宗重慶火鍋「大紅袍麻辣燙底料」、寧記四川麻辣火鍋等名店辣鍋。