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復興SOGO太狂！GUCCI將進駐「精品五大霸主」到位

2019-11-21 16:38聯合報 記者江佩君／即時報導

自從集結愛馬仕、香奈兒、路易威登（LV）與卡地亞，成為全台百貨第一家齊聚國際精品四大天王的台北SOGO復興館，因精品共聚效應發威，業績扶搖直上，今年周年慶精品創造二位數成長，更讓精品主顧客驚喜的是，明年4月復興SOGO將再迎來GUCCI加入，等於是全球名列前段班國際精品，皆將共聚SOGO復興館，也是全台首家百貨商場一次擁有全球精品五大霸主到位，預計明年將為復興SOGO帶來爆炸性的業績成長。

SOGO復興館精品共聚效應發威，2020年4月再迎來GUCCI進駐，成為全台首家...
SOGO復興館精品共聚效應發威，2020年4月再迎來GUCCI進駐，成為全台首家「國際精品五大霸主」齊聚的百貨。圖／SOGO提供
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根據2019「BrandZ全球奢侈品牌Top 10」排名，第一名為LV、第二名為香奈兒、第三名為愛馬仕、第四名為GUCCI。若加上第六名的卡地亞，SOGO復興館等於是把國際精品前段班們通通都請到同一門下。

GUCCI預計2020年4月、母親節檔期前進駐SOGO復興館一樓。圖／GUCCI...
GUCCI預計2020年4月、母親節檔期前進駐SOGO復興館一樓。圖／GUCCI提供
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台北SOGO復興館正逐漸拉開與其他精品商場的競爭距離，不僅將精品級數升級，更難的是把精品天王們通通都齊聚一堂。由於高端客層不只鍾情單一品牌，也會下手購買其他同級數精品，SOGO復興館的最大優勢，就是把這些名列前茅的國際精品大咖們齊聚在一起，只要在一間商場就可通通買得到。「國際精品五大霸主」一次到位，也將成為SOGO復興館未來挑戰「台北市單店業績最大百貨」的強力後盾。

早年SOGO敦化館、天母店都曾有GUCCI進駐，但後來都離開。預計明年4月、母親節檔期前於SOGO復興館登場的GUCCI，將是多年後GUCCI以當紅之姿重返SOGO百貨體系，至於微風廣場的GUCCI是留還是撤，將是之後的一個變數。GUCCI將進駐SOGO復興館原本一樓Tiffany的位置，販售男女裝、配件全品項。而原本擁有一、二樓層的Tiffany將轉移到二樓原本Coach的位置。

除了GUCCI外，復興SOGO也要擴大目前人氣、業績都大紅的巴黎世家（Balenciaga），店裝翻倍擴大，且將打造最新概念店型，進駐原本TOD’S位置，將於2020年1月中、過年前開幕。此外，2020年7月也將引進BOTTEGA VENETA進駐，讓館內精品級數與豐富度都再升級。

BOTTEGA VENETA預計2020年7月進駐SOGO復興館。圖／BOTTE...
BOTTEGA VENETA預計2020年7月進駐SOGO復興館。圖／BOTTEGA VENETA提供
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SOGO復興館的國際精品四大天王，每家平常每月業績破億、近億已是再普遍不過的日常，短短12天的周年慶，這四大天王們每家都做到「好幾個億」。且SOGO復興館的客層是高端、入門通吃，根據精品主管表示，像是香奈兒一個十幾萬的包，上班族可能一年就趁周年慶下手買這一次。愛馬仕小皮件一向賣得很好，另外，LV現在也深受年輕人歡迎，像是很多人會拿楊丞琳在IG曬的包款到店指定購買，都賣到缺貨。

百貨業者指出，很多消費者會拿楊丞琳在IG曬的LV包款指定選購，常造成缺貨。圖／摘...
百貨業者指出，很多消費者會拿楊丞琳在IG曬的LV包款指定選購，常造成缺貨。圖／摘自楊丞琳IG
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