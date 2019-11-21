復興SOGO太狂！GUCCI將進駐「精品五大霸主」到位

2019-11-21 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ／即時報導



自從集結愛馬仕、香奈兒、路易威登（LV）與卡地亞，成為全台百貨第一家齊聚國際精品四大天王的台北SOGO復興館，因精品共聚效應發威，業績扶搖直上，今年周年慶精品創造二位數成長，更讓精品主顧客驚喜的是，明年4月復興SOGO將再迎來GUCCI加入，等於是全球名列前段班國際精品，皆將共聚SOGO復興館，也是全台首家百貨商場一次擁有全球精品五大霸主到位，預計明年將為復興SOGO帶來爆炸性的業績成長。

SOGO復興館精品共聚效應發威，2020年4月再迎來GUCCI進駐，成為全台首家「國際精品五大霸主」齊聚的百貨。圖／SOGO提供 分享 facebook

根據2019「BrandZ全球奢侈品牌Top 10」排名，第一名為LV、第二名為香奈兒、第三名為愛馬仕、第四名為GUCCI。若加上第六名的卡地亞，SOGO復興館等於是把國際精品前段班們通通都請到同一門下。

GUCCI預計2020年4月、母親節檔期前進駐SOGO復興館一樓。圖／GUCCI提供 分享 facebook

台北SOGO復興館正逐漸拉開與其他精品商場的競爭距離，不僅將精品級數升級，更難的是把精品天王們通通都齊聚一堂。由於高端客層不只鍾情單一品牌，也會下手購買其他同級數精品，SOGO復興館的最大優勢，就是把這些名列前茅的國際精品大咖們齊聚在一起，只要在一間商場就可通通買得到。「國際精品五大霸主」一次到位，也將成為SOGO復興館未來挑戰「台北市單店業績最大百貨」的強力後盾。

早年SOGO敦化館、天母店都曾有GUCCI進駐，但後來都離開。預計明年4月、母親節檔期前於SOGO復興館登場的GUCCI，將是多年後GUCCI以當紅之姿重返SOGO百貨體系，至於微風廣場的GUCCI是留還是撤，將是之後的一個變數。GUCCI將進駐SOGO復興館原本一樓Tiffany的位置，販售男女裝、配件全品項。而原本擁有一、二樓層的Tiffany將轉移到二樓原本Coach的位置。

除了GUCCI外，復興SOGO也要擴大目前人氣、業績都大紅的巴黎世家（Balenciaga），店裝翻倍擴大，且將打造最新概念店型，進駐原本TOD’S位置，將於2020年1月中、過年前開幕。此外，2020年7月也將引進BOTTEGA VENETA進駐，讓館內精品級數與豐富度都再升級。

BOTTEGA VENETA預計2020年7月進駐SOGO復興館。圖／BOTTEGA VENETA提供 分享 facebook