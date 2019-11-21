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原來愛馬仕的夢境有入口 從櫥窗潛進奇幻世界

2019-11-21 16:29聯合報 記者楊詩涵／即時報導

以「入口處」作為空間的轉換，可能是《愛麗絲夢遊仙境》的其中一扇門、多啦A夢的任意門，或者是韓劇「孤單又燦爛的神——鬼怪」中可以從首爾到蒙特婁的魔幻之門，穿越現實與夢境，從真實到幻想，愛馬仕在今年冬季以「Hermès Dream」作為櫥窗設計概念，透過一面櫥窗、轉換為一扇門的意義，從這個「入口處」引人走進藝術與創意的殿堂。

愛馬仕每年都會更換4次櫥窗，不一定依隨季節時間，而是視主題而定，近期自10月份陸續完成全台6家專門店的櫥窗主題陳列，透過日常現實和童話世界之間的「入口」來呈現「Hermès Dream」，夢境透過包包的開口、衣服的領口或是襯衫的袖口為路徑，來展現夢境滲入現實生活中的概念，將兩個世界聯繫在一起，以當季的產品做為風景或點綴，讓整幅櫥窗展現為藝術作品的樣貌。

而旁觀者則是藉由這些夢境所代表的管道，進入愛馬仕的夢想世界，讓真實與夢境成為雙向的潛入路徑，櫥窗就變成一座仙境，展現微小居民的精緻模樣，而色彩也成了區分兩個世界的方式，例如夢境中的綠色植物上方是粉紅色的天空。而在世界各主要城市的愛馬仕，都是以主題呈現來更換櫥窗，以上海愛馬仕之家為例，冬季和瑞士藝術家Patrick Graf合作，以他的著作「b度空間夢遊記（Basic laws of the world b）」為靈感，書中童心未泯的科學家Y博士為主人翁，結合彩繪、木雕、版畫等多種創作形式展現繽紛夢境，即起展至2020年3月4日止。

包包開口也是「Hermès Dream」的入口之一。圖／愛馬仕提供
包包開口也是「Hermès Dream」的入口之一。圖／愛馬仕提供
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以袖口作為渠道，往返於「Hermès Dream」的現實與夢境之間。圖／愛馬仕提...
以袖口作為渠道，往返於「Hermès Dream」的現實與夢境之間。圖／愛馬仕提供
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愛馬仕櫥窗以「Hermès Dream」為主題，透過日常現實和童話世界之間的「入...
愛馬仕櫥窗以「Hermès Dream」為主題，透過日常現實和童話世界之間的「入口」來呈現。圖／愛馬仕提供
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敞開的領口也是「Hermès Dream」的轉換空間。圖／愛馬仕提供
敞開的領口也是「Hermès Dream」的轉換空間。圖／愛馬仕提供
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上海愛馬仕之家與瑞士藝術家Patrick Graf合作呈現「b度空間夢遊記」。圖...
上海愛馬仕之家與瑞士藝術家Patrick Graf合作呈現「b度空間夢遊記」。圖／取自www.hermes.cn
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上海愛馬仕之家與瑞士藝術家Patrick Graf合作呈現「b度空間夢遊記」。圖...
上海愛馬仕之家與瑞士藝術家Patrick Graf合作呈現「b度空間夢遊記」。圖／取自www.hermes.cn
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將單品做為「Hermès Dream」主題的陳列細節，精品櫥窗宛如藝術創作。圖／...
將單品做為「Hermès Dream」主題的陳列細節，精品櫥窗宛如藝術創作。圖／愛馬仕提供
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愛馬仕每年都會更換4次櫥窗，今年冬季以「Hermès Dream」作為櫥窗設計概...
愛馬仕每年都會更換4次櫥窗，今年冬季以「Hermès Dream」作為櫥窗設計概念。圖／愛馬仕提供
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夢境愛馬仕

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