原來愛馬仕的夢境有入口 從櫥窗潛進奇幻世界

2019-11-21 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ／即時報導



以「入口處」作為空間的轉換，可能是《愛麗絲夢遊仙境》的其中一扇門、多啦A夢的任意門，或者是韓劇「孤單又燦爛的神——鬼怪」中可以從首爾到蒙特婁的魔幻之門，穿越現實與夢境，從真實到幻想，愛馬仕在今年冬季以「Hermès Dream」作為櫥窗設計概念，透過一面櫥窗、轉換為一扇門的意義，從這個「入口處」引人走進藝術與創意的殿堂。

愛馬仕每年都會更換4次櫥窗，不一定依隨季節時間，而是視主題而定，近期自10月份陸續完成全台6家專門店的櫥窗主題陳列，透過日常現實和童話世界之間的「入口」來呈現「Hermès Dream」，夢境透過包包的開口、衣服的領口或是襯衫的袖口為路徑，來展現夢境滲入現實生活中的概念，將兩個世界聯繫在一起，以當季的產品做為風景或點綴，讓整幅櫥窗展現為藝術作品的樣貌。