我把Pocky縮小了 今年最夯交換禮物首選Pocky the Gift

2019-11-21 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ／即時報導



年關將近又到了交換禮物時節，還在煩惱該送什麼？客製化Pocky是個好選擇。日本零食大廠Pocky看好商機，找來日本廣告創意達人八木義博合作，推出期間限定「Pocky the Gift 」，迷你版外觀搭配6種口味，讓收禮者感受到滿滿誠意，即日起於東京都內的有楽町イトシア （YURAKUCHO ITOCiA）、PLAZA及MINiPLA等部分特定店家販售，

超迷你「Pocky the Gift 」外盒只有手掌大小，外觀以2D圖案為靈感設計，搭配粉嫩色彩妝點，每盒可容納14根Pocky，口味部分選用日本在地食材入饌，包括牛奶巧克力、漿果、地瓜、抹茶、甜瓜及葡萄等6種口味，提供消費者多元化選擇。