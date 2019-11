我把Pocky縮小了 今年最夯交換禮物首選Pocky the Gift

2019-11-21 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 /即時報導



年關將近又到了交換禮物時節,還在煩惱該送什麼?客製化Pocky是個好選擇。日本零食大廠Pocky看好商機,找來日本廣告創意達人八木義博合作,推出期間限定「Pocky the Gift 」,迷你版外觀搭配6種口味,讓收禮者感受到滿滿誠意,即日起於東京都內的有楽町イトシア (YURAKUCHO ITOCiA)、PLAZA及MINiPLA等部分特定店家販售,

超迷你「Pocky the Gift 」外盒只有手掌大小,外觀以2D圖案為靈感設計,搭配粉嫩色彩妝點,每盒可容納14根Pocky,口味部分選用日本在地食材入饌,包括牛奶巧克力、漿果、地瓜、抹茶、甜瓜及葡萄等6種口味,提供消費者多元化選擇。