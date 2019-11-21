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我把Pocky縮小了 今年最夯交換禮物首選Pocky the Gift

2019-11-21 15:16聯合報 記者徐力剛／即時報導

年關將近又到了交換禮物時節，還在煩惱該送什麼？客製化Pocky是個好選擇。日本零食大廠Pocky看好商機，找來日本廣告創意達人八木義博合作，推出期間限定「Pocky the Gift 」，迷你版外觀搭配6種口味，讓收禮者感受到滿滿誠意，即日起於東京都內的有楽町イトシア （YURAKUCHO ITOCiA）、PLAZA及MINiPLA等部分特定店家販售，

超迷你「Pocky the Gift 」外盒只有手掌大小，外觀以2D圖案為靈感設計，搭配粉嫩色彩妝點，每盒可容納14根Pocky，口味部分選用日本在地食材入饌，包括牛奶巧克力、漿果、地瓜、抹茶、甜瓜及葡萄等6種口味，提供消費者多元化選擇。

看好送禮商機，此次特別為「Pocky the Gift 」取了超夢幻名稱，例如牛奶巧克力：「Black coverd with love（被愛包覆的黑色）」、漿果：「Berry rolling in a daydream（在白日夢裡滾動的漿果）」、地瓜：「Sweet potato floating in the pool（漂浮在泳池裡的蕃薯）」、抹茶：「Matcha against the forest（對抗森林的抹茶）」、甜瓜：「Melon shines on a frosty morning （在早晨迷霧中閃爍的甜瓜）」、葡萄：「Grapes at midnight（午夜的葡萄）」，自用送禮兩相宜。

期間限定「Pocky the Gift 」於日本特定商家現貨販售。圖/取自poc...
期間限定「Pocky the Gift 」於日本特定商家現貨販售。圖/取自pocky.jp官網
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