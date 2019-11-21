更輕、容量更大還有限定色！「MUJI無印良品拉桿箱」新改款上市

2019-11-21 14:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／即時報導



MUJI無印良品的四輪硬殼止滑拉桿箱是許多人出國或旅遊的好搭檔，一年熱銷超過兩萬個，也是MUJI無印良品的年度熱銷商品，即日起全新改款上市，不僅重量再減輕、容量再加大，限定門市還將推出象牙白、淺黃、淺藍等特殊色，正準備購買行李箱的人趕快逛一波！

擁有許多便利設計的MUJI無印良品四輪硬殼止滑拉桿箱，不論是拉鍊扣鎖、止滑輪鎖都大受粉絲喜愛，尤其止滑輪鎖在按下按鈕後就可保持拉桿箱輪子固定，就算搭乘捷運、公車、高鐵時放置在地面上或在路邊停留時，拉桿箱也不會輕易滾動。

改款後的MUJI無印良品四輪硬殼止滑拉桿箱選用質輕、強度高的100%碳酸聚酯素材，將所有尺寸的拉桿箱內容量增加1L，並重新檢視零件的形狀和構造，更加輕巧耐用，雖然整體外觀上看似與前一代並無差異，但重量減輕10～20%，共推出5種尺寸，售價3,900～8,500元不等，其中20L（17吋）適合兩天一夜的短程出遊或出差、也可當做登機箱使用，36L（20吋）適合2～3天的小旅行，63L（26吋）適合5～6天的旅程，如果需出國或外出7天以上，建議選擇88L（28吋）或105L（29吋）的拉桿箱。