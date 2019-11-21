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安心吃健康蛋！家樂福自有品牌非籠飼雞蛋亞洲首上架

2019-11-21 14:33聯合報 記者何雅玲／即時報導

對於幾乎每天都會吃到的雞蛋，你是否有什麼期待?根據通路業者針對超過千名消費者的進行調查結果顯示，近8成的民眾在意雞蛋的生產方式，而有近9成的民眾擔心用藥及藥物殘留、生產環境髒亂的問題，然而受限於目前的產銷狀況，民眾很難清楚知道雞蛋背後的生產真相。

家樂福企業社會責任暨溝通總監蘇小真表示，為了發揮企業社會責任，特與非營利組織台灣動物社會研究會共同推動「食品轉型--從蛋開始」的計畫，經過一年的時間親自拜訪無數牧場，首款自有品牌非籠飼雞蛋誕生，這也是亞洲通路第一盒自有品牌非籠飼雞蛋，讓家樂福「食物轉型—從蛋開始」的非籠飼雞蛋承諾再向前邁進一步。

家樂福今上架的「自有品牌非籠飼雞蛋」，目前合作的來源牧場是友善雞蛋聯盟成員：茂勇與全馨牧場，未來歡迎符合友善飼養的牧場與家樂福及友善雞蛋聯盟聯繫合作。而為協助非營利組織持續推動改善經濟動物福利，家樂福每賣出一盒「家樂福自有品牌非籠飼雞蛋」，就捐一元給長年推動改善各項動物處境的台灣動物社會研究會，投入改善經濟動物處境。

什麼是「非籠飼」雞蛋?指得是，以「放牧、平飼」飼養，重視母雞天性與身心需求的飼養方法，讓母雞可以安心棲息，產下優質健康蛋。而已逐漸被國際淘汰，視為漠視經濟動物福利、殘虐產蛋母雞身心的「格子籠」(battery cage)飼養方式，則是一種將母雞一輩子三到四隻囚禁在約莫A4大小的窄小籠子內，剝奪母雞安全就巢產蛋、沙浴洗澡、棲息高處、展翅梳理羽翼的天性與本能，讓母雞在不見天日、擁擠不堪的鐵籠中成為產蛋機器的飼養法。

家樂福自2018年起推動「食物轉型計畫」及非籠飼雞蛋，除了在賣場設立「非籠飼雞蛋專區」，同時也自製熟食商品、茶葉蛋也改用非籠飼雞蛋。2019年更跨國攜手友善雞蛋聯盟、日本京都宇治市代言人茶茶小王子，推出台灣首支使用非籠飼雞蛋為原料的蛋捲。如今推出自有品牌非籠飼雞蛋，提供顧客更健康安心、符合食物倫裡的選擇。

家樂福首推自有品牌非籠飼雞蛋，每賣一盒就捐一元給長年推動改善各項動物處境的台灣動...
家樂福首推自有品牌非籠飼雞蛋，每賣一盒就捐一元給長年推動改善各項動物處境的台灣動物社會研究會。圖/家樂福提供
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家樂福領先亞洲首支自有品牌非籠飼雞蛋於賣場上架。圖/家樂福提供
家樂福領先亞洲首支自有品牌非籠飼雞蛋於賣場上架。圖/家樂福提供
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雞蛋家樂福品牌

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