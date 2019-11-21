安心吃健康蛋！家樂福自有品牌非籠飼雞蛋亞洲首上架

2019-11-21 14:33 聯合報 記者 聯合報 記者 何雅玲 ／即時報導



對於幾乎每天都會吃到的雞蛋，你是否有什麼期待?根據通路業者針對超過千名消費者的進行調查結果顯示，近8成的民眾在意雞蛋的生產方式，而有近9成的民眾擔心用藥及藥物殘留、生產環境髒亂的問題，然而受限於目前的產銷狀況，民眾很難清楚知道雞蛋背後的生產真相。

家樂福企業社會責任暨溝通總監蘇小真表示，為了發揮企業社會責任，特與非營利組織台灣動物社會研究會共同推動「食品轉型--從蛋開始」的計畫，經過一年的時間親自拜訪無數牧場，首款自有品牌非籠飼雞蛋誕生，這也是亞洲通路第一盒自有品牌非籠飼雞蛋，讓家樂福「食物轉型—從蛋開始」的非籠飼雞蛋承諾再向前邁進一步。

家樂福今上架的「自有品牌非籠飼雞蛋」，目前合作的來源牧場是友善雞蛋聯盟成員：茂勇與全馨牧場，未來歡迎符合友善飼養的牧場與家樂福及友善雞蛋聯盟聯繫合作。而為協助非營利組織持續推動改善經濟動物福利，家樂福每賣出一盒「家樂福自有品牌非籠飼雞蛋」，就捐一元給長年推動改善各項動物處境的台灣動物社會研究會，投入改善經濟動物處境。

什麼是「非籠飼」雞蛋?指得是，以「放牧、平飼」飼養，重視母雞天性與身心需求的飼養方法，讓母雞可以安心棲息，產下優質健康蛋。而已逐漸被國際淘汰，視為漠視經濟動物福利、殘虐產蛋母雞身心的「格子籠」(battery cage)飼養方式，則是一種將母雞一輩子三到四隻囚禁在約莫A4大小的窄小籠子內，剝奪母雞安全就巢產蛋、沙浴洗澡、棲息高處、展翅梳理羽翼的天性與本能，讓母雞在不見天日、擁擠不堪的鐵籠中成為產蛋機器的飼養法。