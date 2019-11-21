寶寶紙尿褲一箱限時價99元！蝦皮推「嬌聯超級品牌日」

2019-11-21 14:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／即時報導



對新手爸媽來說，消耗量大的尿布、紙尿褲就是要趁著促銷優惠大檔搶購囤貨，蝦皮購物「9.9超級購物節」的箱購尿布訂單占比2倍成長，活潑寶寶紙尿褲更在雙11期間日銷上萬片，顯見爸媽們的需求龐大。蝦皮購物11月22日至11月26日攜手嬌聯旗下6大品牌推出「嬌聯超級品牌日」，主打滿意寶寶輕巧褲箱購整點限時限量特價99元，更首推「婦嬰消費券」優惠最高現抵500元，讓爸媽們省更多。

蝦皮購物「嬌聯超級品牌日」除了推出1分鐘熱賣上百片的滿意寶寶輕巧褲整點超特價瘋搶之外，還有媽媽必備的蘇菲彈力貼身衛生棉（14片 X 4包）限量下殺9元；活動期間下單購買整箱尿布送150元未來購物金一張，購買尿布滿2,888元限量送獅王趣淨洗手慕斯及濕紙巾6包組（以上活動不含滿意寶寶輕巧褲）。

11月22日至11月25日於蝦皮購物「嬌聯超級品牌日」購買尿布可參加抽獎，獎品包括滿意寶寶極上の呵護紙尿褲一箱、蘇菲彈力貼身衛生棉一年份等；11月26日消費可抽兒童電動跑車、蘇菲彈力貼身衛生棉一年份，當天還將放送「婦嬰消費券」，領取後購買婦嬰商品結帳輸碼最高現折500元。