起司控看過來！全聯再推邪惡甜點、軟綿空氣感必嘗

2019-11-21 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 何雅玲 ／即時報導



起司風味的甜點深受台灣消費者喜愛，根據連鎖超市業者統計，今年1月起至今，起司系列甜點已賣出超過1.5億元的好成績，業者明(11/22)再推新品，嚴選來自美國、澳洲、法國及紐西蘭的起司甜點。

全聯We Sweet甜點每每推出便引領風潮，其中歷年來人氣不敗的四大天王之一就是起司風味的甜點，其它三款是捲類、布丁、泡芙。以今年11月初推出的「全聯We Sweet起司聯合國」6款起司甜點來說，不少起司控大呼「超濃郁」、「舒芙蕾超濕軟，入口即化」、「巴斯克乳酪蛋糕唇齒留香」，尤以北海道舒芙蕾、焦糖布蕾乳酪、冰心捲蛋糕_帕瑪森起士等最搶手，是開賣一周的三大人氣王。

11月22日起至12月5日全聯We Sweet起司聯合國加碼推出第二波新品，四款新品首推「紐奧良芝士燒」，使用質地平滑、口感厚實、微鹹的紐西蘭切達起司，融合家傳紐奧良酸甜醬汁，搭配濕潤的湯種蛋糕，獨特口感跳脫一般人對甜點的印象。喜歡日系風味的可試試「乳酪空氣蛋糕」，這款源自日本奈良的空氣蛋糕有如雲朵般的軟綿、輕飄，內餡是澳洲乳酪。