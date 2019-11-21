首間「bb.q Chicken」韓式炸雞！獨家「韓式甘醬」必吃

2019-11-21 13:54 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ／即時報導



來自韓國、因「鬼怪」而爆紅的連鎖炸雞「bb.q Chicken」將於11月25日正式進駐台北南京復興商圈，打造全台第一間旗艦門市。店內除了提供6款口味的韓式炸雞之外，還有石鍋拌飯、韓式披薩等料理，以及多款特調飲品，共超過50種選擇。為慶祝開幕，只要參與「吹哨bb！」活動，就可免費獲得炸物3選1。

bb.q Chicken是連鎖韓國炸雞的代表品牌之一，在韓國當地已有超過1,800間分店，全球共計有3,350間以上的門市。自2018年3月起，全家國際餐飲開始以複合店的型態在台供應bb.q Chicken的炸雞產品，現有板橋、新店、烏日、高雄等4間門市，即將開幕的慶城店，將是bb.q Chicken在台的首間旗艦餐廳。

bb.q Chicken慶城店位於慶城街1號商場內，共有60坪，設有75個座位。店內共有黃金、秘製、辣味、蜂蜜蒜味、起司與韓式甘醬等6種口味的炸雞，每份售價479～559元，還可提供「半半組合」。相較於過去的複合店，旗艦店的雞肉升級為「洽富氣冷雞」，而且「韓式甘醬」乃是首度在台登場的口味，運用韓國空運來台的醬汁，為炸雞增添一股鹹香滋味。而「蜂蜜蒜味」則是將原本的「蜂蜜」口味升級，新加上蒜末增味，更添辛香的開胃感。

另外，店內也有無骨系列、雞翅腿系列，以及囊括生菜、炸物、香腸的烤雞、炸雞拼盤，售價自189元起，讓肉食主義者選擇更多元。除了雞肉料理之外，定位成「餐酒館」的bb.q Chicken慶城店，還提供海鮮豆腐鍋、韓式烤肉石鍋拌飯等傳統韓食，以及「雲朵呼呼」法式吐司湯匙披薩、韓式烤肉湯匙披薩，以及柚香鮮蝦披薩等韓式洋食。其中「柚香鮮蝦披薩」，巧妙地將酸甜的柚子與蝦肉結合，開創出又鹹又酸甜的創意爽口滋味，每份288元。若想小酌一番，店內也供應多款韓風特調，讓民眾同時享受微醺之樂。

業者表示，bb.q Chicken複合店在台推出至今，已經售出100萬塊的韓式炸雞，預計將於全台六都各開設一間分店餐廳，未來並也評估提供外送服務。為了慶祝開幕，11月25日至11月28日期間，4人以上至店吹哨bb，就能兌換價值88元的炸物3選1（薯條／地瓜薯條／QQ球）。另外每週三晚間也會舉行「bb.q 女孩之夜」，贏家可獲得雞翅招待券。

【bb.q Chicken慶城店】

地址：台北市慶城街1號4樓