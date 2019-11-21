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「冰雪奇緣2」上映熱 京站憑電影票根美食買一送一吸客

2019-11-21 13:48聯合報 記者江佩君／即時報導

動畫電影「冰雪奇緣2」今日台灣上映，隨著熱潮席捲而來，有電影院的百貨順勢搶搭這波「冰雪熱」。展開周年慶的京站時尚廣場推出憑「冰雪奇緣2」電影票根可獲得買一送一等美食優惠，加乘周年慶與熱門電影雙重熱度。環遊購物中心除了推出眾多冰雪奇緣周邊買氣大增外，新北中和店國賓影城只要點「冰雪雙層杯套餐」或「雪寶爆桶套餐」，即可獲得冰雪奇緣造型杯或雪寶造型爆米花桶，更是粉絲的心頭好。

京站推出憑「冰雪奇緣2」電影票根享美食優惠，像是Moi café咖啡全品項外帶買一送一、Haagen Dazs聖代冰淇淋小心花買一送一、愛爾蘭瘋薯招牌酸奶油薯條+藍柑氣泡飲特價150元等美食優惠。另外，台北京站威秀也推出北區獨家「冰雪奇緣期間限定店」，讓冰雪迷們看完電影補充周邊。於京站的日本複合店舖niko and…即日起到11/24推出消費滿1,000元即可現抵100元。周年慶期間，京站會員扣Q卡50點，就可以用299元加購B1 Q小路多樣飾品。

環球購物中心新北中和的國賓影城，設有「冰雪奇緣2」電影場景布置，同時推出冰雪奇緣2超值套票單人510元，可選擇「冰雪雙層杯套餐」或「雪寶爆桶套餐」，即可獲得冰雪奇緣造型杯或雪寶造型爆米花桶。另外，因應耶誕季，百貨推出許多「冰雪奇緣2」周邊，成為交換禮物、耶誕禮物的熱門選項。11月24日前使用GM pay當日單筆支付滿1,000元加贈100點、11月25日至12月29日Global Mall聯名卡綁定GM pay當日單筆刷滿888元，即可獲得會員點數200點。

京站威秀推出北區獨家「冰雪奇緣期間限定店」。圖／邁思娛樂提供
京站威秀推出北區獨家「冰雪奇緣期間限定店」。圖／邁思娛樂提供
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京站推出憑「冰雪奇緣2」電影票根享Haagen Dazs聖代冰淇淋小心花買一送一...
京站推出憑「冰雪奇緣2」電影票根享Haagen Dazs聖代冰淇淋小心花買一送一。圖／京站提供
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環球購物中心新北中和國賓影城，推出冰雪奇緣2超值套票單人510元，可選冰雪雙層杯...
環球購物中心新北中和國賓影城，推出冰雪奇緣2超值套票單人510元，可選冰雪雙層杯或雪寶爆桶。圖／環球購物中心提供
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環球購物中心新北中和、桃園A8、新左營車站的CACO推出雪寶服飾，滿2,500元...
環球購物中心新北中和、桃園A8、新左營車站的CACO推出雪寶服飾，滿2,500元送限量雪寶毛絨包。圖／環球購物中心提供
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