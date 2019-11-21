「冰雪奇緣2」上映熱 京站憑電影票根美食買一送一吸客

2019-11-21 13:48 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ／即時報導



動畫電影「冰雪奇緣2」今日台灣上映，隨著熱潮席捲而來，有電影院的百貨順勢搶搭這波「冰雪熱」。展開周年慶的京站時尚廣場推出憑「冰雪奇緣2」電影票根可獲得買一送一等美食優惠，加乘周年慶與熱門電影雙重熱度。環遊購物中心除了推出眾多冰雪奇緣周邊買氣大增外，新北中和店國賓影城只要點「冰雪雙層杯套餐」或「雪寶爆桶套餐」，即可獲得冰雪奇緣造型杯或雪寶造型爆米花桶，更是粉絲的心頭好。

京站推出憑「冰雪奇緣2」電影票根享美食優惠，像是Moi café咖啡全品項外帶買一送一、Haagen Dazs聖代冰淇淋小心花買一送一、愛爾蘭瘋薯招牌酸奶油薯條+藍柑氣泡飲特價150元等美食優惠。另外，台北京站威秀也推出北區獨家「冰雪奇緣期間限定店」，讓冰雪迷們看完電影補充周邊。於京站的日本複合店舖niko and…即日起到11/24推出消費滿1,000元即可現抵100元。周年慶期間，京站會員扣Q卡50點，就可以用299元加購B1 Q小路多樣飾品。