來超商吃輕蔬簡素！7-ELEVEN「綠色菜單」提倡健康蔬食

2019-11-21 12:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／即時報導



11月25日為國際素食日（又稱「世界無肉日」），不論是因宗教信仰、追求健康或飲食偏好，追求素食的人都越來越多，尤其台灣更被CNN評選為全球十大素食之都，整體素食人口占比高達13.8%、全球排名第二。7－ELEVEN看準蔬食綠金商機，架構全新「輕蔬簡素」生活型態專門店，透過擴大素食冷凍品、設立蔬食生活專櫃、設計健康鮮食力菜單等策略，從冷凍食品、鮮食到包裝食品全時段供應，讓大眾自由搭配健康蔬食餐。

根據7－ELEVEN統計，輕蔬簡素共有兩大主力客層，一種是宗教素食族，另一種則是重視健康、體內環保，想維持窈窕體態的年輕人及上班族，尤其健康蔬食族近年正快速成長，女性更多於男性。

7－ELEVEN素食類商品共有近30項，蔬菜豐富的蔬食類品項高達60多種，涵蓋零食、泡麵、冷凍品、關東煮、沙拉、便當、麵食、滷味、湯、水果等，今年整體蔬菜水果使用量預估高達35,035噸，較去年成長8%以上。

今年7－ELEVEN今年主動攜手台灣知名廠商開發素食冷凍品，像是新上市的「百喬素三杯嫩菇拌飯」、「松珍素花枝丸」等。7－ELEVEN表示，購買冷凍素食的高峰落在農曆初一、十五，銷售可較平日成長40%，周六、日的買氣也明顯高於平日近10～15％，即日起於全台2,500家門市推廣成立冷凍素食專區。

7－ELEVEN去年起在全台醫院、住宅商圈、廟宇周遭的53家門市推出「LIVE in HEALTHY蔬食生活」專櫃，提供零食、泡麵等共超過20種品項，全素商品占8成，以岩燒海苔、海苔酥、素食口味的泡麵最受青睞。12月4日將推出「泰山台灣花生湯」、「泰山十穀寶」兩款新品。