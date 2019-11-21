挑戰裘莉「高衩禮服露美腿」 最強網紅Chiara辣翻紅毯

2019-11-21 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ／即時報導



義大利最具代表性的部落客Chiara Ferragani推出個人紀錄片《Chiara Ferragni：Unposted》，昨天在羅馬舉行首映活動。身為時尚界寵兒，當然是不能放過這個好好展現穿衣品味的機會，她以一身黑色禮服性感亮相，自信自在流露「后」的氣勢。 Chiara Ferragani推出個人紀錄片《Chiara Ferragni：Unposted》，昨天在羅馬舉行首映活動。圖/摘自IG 分享 facebook

Chiara Ferragani選穿的禮服出自近來才跟H&M推出聯名系列的法國品牌Giambattista Valli，透過單邊花苞肩線設計、裙擺開衩的不對稱剪裁打造華麗又火辣的效果。腳上的鑽飾高跟鞋也同樣出自Giambattista Valli，鍊帶細節像是為腳踝戴上珠寶，奢華又搶眼。而這身造型也讓人回想起安潔莉娜裘莉當年在奧斯卡蔚為話題的那件VERSACE露腿黑色禮服，性感霸氣程度不相上下。 Chiara Ferragani推出個人紀錄片《Chiara Ferragni：Unposted》，昨天在羅馬舉行首映活動。圖/摘自IG 分享 facebook 安潔莉娜裘莉當年在奧斯卡蔚為話題的那件VERSACE露腿黑色禮服。圖/摘自oscar.go.com 分享 facebook

10年前，在社群平台還未如此發達的時候，Chiara Ferragani已透過部落格闖出一片天，透過獨特的穿衣風格以及非常討少女歡心的個人品牌，逐漸累積社群影響力，現在與老公、兒子都是IG上的超級紅人，可說是當今「最強網紅」代表之一。《Chiara Ferragni：Unposted》一片記錄了Chiara的成長和十年發跡過程，她本人也曾在看完紀錄片後落淚對粉絲說：「希望大家能透過這部片看到我的努力，並要相信自己，付出總會有收穫的。」