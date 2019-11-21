親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

廣州飛紐約…老人搭機尿不出 醫師用嘴吸

台獨全家移民紐西蘭每年回台辦募款餐會 柯文哲：我看不順眼

挑戰裘莉「高衩禮服露美腿」 最強網紅Chiara辣翻紅毯

2019-11-21 12:47聯合報 記者吳曉涵／即時報導

義大利最具代表性的部落客Chiara Ferragani推出個人紀錄片《Chiara Ferragni：Unposted》，昨天在羅馬舉行首映活動。身為時尚界寵兒，當然是不能放過這個好好展現穿衣品味的機會，她以一身黑色禮服性感亮相，自信自在流露「后」的氣勢。

Chiara Ferragani推出個人紀錄片《Chiara Ferragni：...
Chiara Ferragani推出個人紀錄片《Chiara Ferragni：Unposted》，昨天在羅馬舉行首映活動。圖/摘自IG
分享

Chiara Ferragani選穿的禮服出自近來才跟H&M推出聯名系列的法國品牌Giambattista Valli，透過單邊花苞肩線設計、裙擺開衩的不對稱剪裁打造華麗又火辣的效果。腳上的鑽飾高跟鞋也同樣出自Giambattista Valli，鍊帶細節像是為腳踝戴上珠寶，奢華又搶眼。而這身造型也讓人回想起安潔莉娜裘莉當年在奧斯卡蔚為話題的那件VERSACE露腿黑色禮服，性感霸氣程度不相上下。

Chiara Ferragani推出個人紀錄片《Chiara Ferragni：...
Chiara Ferragani推出個人紀錄片《Chiara Ferragni：Unposted》，昨天在羅馬舉行首映活動。圖/摘自IG
分享
安潔莉娜裘莉當年在奧斯卡蔚為話題的那件VERSACE露腿黑色禮服。圖/摘自osc...
安潔莉娜裘莉當年在奧斯卡蔚為話題的那件VERSACE露腿黑色禮服。圖/摘自oscar.go.com
分享

10年前，在社群平台還未如此發達的時候，Chiara Ferragani已透過部落格闖出一片天，透過獨特的穿衣風格以及非常討少女歡心的個人品牌，逐漸累積社群影響力，現在與老公、兒子都是IG上的超級紅人，可說是當今「最強網紅」代表之一。《Chiara Ferragni：Unposted》一片記錄了Chiara的成長和十年發跡過程，她本人也曾在看完紀錄片後落淚對粉絲說：「希望大家能透過這部片看到我的努力，並要相信自己，付出總會有收穫的。」

紀錄片品牌義大利

相關新聞

你知道衣服標籤為何都在「左側」？專家揭秘2大原因

2019-11-21 11:08

寶寶紙尿褲一箱限時價99元！蝦皮推「嬌聯超級品牌日」

2019-11-21 14:06

起司控看過來！全聯再推邪惡甜點、軟綿空氣感必嘗

2019-11-21 14:05

首間「bb.q Chicken」韓式炸雞！獨家「韓式甘醬」必吃

2019-11-21 13:54

「冰雪奇緣2」上映熱 京站憑電影票根美食買一送一吸客

2019-11-21 13:48

小禎MAX&Co.西裝外套自備光芒 Pantone果鳩粉色學起來

2019-11-21 13:26

來超商吃輕蔬簡素！7-ELEVEN「綠色菜單」提倡健康蔬食

2019-11-21 12:50

U值媒／東京當紅打卡熱點 超越傳統感官認知全新體驗

2019-11-21 12:48

嗑牛排配千萬煙火秀 2家牛排館推跨年餐券1,600元起

2019-11-21 12:41

豹影迷蹤 卡地亞特展全球巡迴 12月首現台北

2019-11-21 12:18

色即是空 鏤空腕錶示現赤焰與科幻之美

2019-11-21 12:15

整座銀河送妳！故宮「閃耀星河」彩妝、12星宮眼影必收

2019-11-21 11:44

飛沖繩、名古屋最低358元起 AirAsia滿18歲全線推優惠

2019-11-21 11:42

歡慶滿18歲 AirAsia特價單程機票未稅358元起

2019-11-21 11:25

林志玲大婚後依然「揪感心」 深夜發文不忘感謝他們

2019-11-21 09:42

歐最狂娛樂秀《Art on Ice歌舞冰上》明年首來台攻蛋

2019-11-21 09:36

和牛吃到飽、正統重慶麻辣鍋 4間新開「風格系鍋物」

2019-11-20 22:16

萬華「菓實日」停業！ 經典甜點紅龜、人之島 想吃要快

2019-11-20 22:06

A5和牛變「創意冰淇淋」！旺盛苑還有「生和牛握壽司」

2019-11-20 21:40

天冷大衣穿起來 席琳狄翁、秀智、李多熙搶眼冬日造型

2019-11-20 20:20

到澳洲過聖誕、迎新年 「雪梨」三大必訪景點推薦

2019-11-20 19:57

抬頭煙火就在眼前！3家景觀餐廳搶訂位 倒數邊大啖美食

2019-11-20 19:42

5人份燒肉、總重3公斤！「燒肉Like」大胃王挑戰 吃完免費

2019-11-20 19:00

奶黃控瘋搶！清水茶香「流心奶皇啵啵奶」推能喝的月餅

2019-11-20 18:25

香奈兒雙色鏤空靴又辣又帥 克莉絲汀史都華美腿超加分

2019-11-20 18:18

中和環球購物中心飄雪啦！揪「小熊學校」一起過耶誕

2019-11-20 18:16

村上隆×哆拉a夢 鐵粉必看「Superflat Doraemon」登場

2019-11-20 18:12

食材直接放上去煎！MIT「煎煮爐」不用明火也能當大廚

2019-11-20 18:07

天冷喝湯暖暖胃！團購「鍋物湯品熱銷TOP 5」快吃一波

2019-11-20 17:49

冰雪奇緣再發威！超狂15款「午後紅茶」聯名飲品新上市

2019-11-20 17:48

當紅鮮肉沙漠化妝太帥！李現宣布代言雅詩蘭黛保濕粉底

2019-11-20 17:42

蝦皮3C電器城首戰「黑色購物節」！電競筆電2.5萬有找

2019-11-20 17:25

新竹人就等這波 巨城周年慶天天送一人獨得「200張電影票」

2019-11-20 17:14

李棟旭長髮造型登時尚雜誌 網：歐巴這風格我真的不行

2019-11-20 16:32

「生牛肉河粉」限量101元！百年「飛機河粉」首登台北

2019-11-20 16:12

霸氣！經典荷魯斯之眼戴上身　用「神秘學」飾品迎2020

2019-11-20 16:02

涓豆腐玩跨界！聯名款「泡菜嫩豆腐煲洋芋片」 全聯獨賣

2019-11-20 15:57

又倒一間！ㄇㄚˊ幾兔主題餐廳營運到11月20日 網友表不捨

2019-11-20 15:45

素肉風潮吹進超商！全家便利商店開賣「未來漢堡排」

2019-11-20 15:43
看更多

熱門文章

鳳凰颱風逼近 氣象局不排除發布陸海警

2019-11-20 14:49

氣象局：鳳凰路徑往東修正 發布海警機率下降

2019-11-21 07:47

「珍煮丹」、「珍煮母」怎麼分？ 智財局一語突破盲點

2019-11-20 19:55

女老闆面試連三槓 被一句「後面還有很多面試」潑冷水

2019-11-20 15:08

鳳凰逼近最快明早發海警 這天最接近台灣

2019-11-20 19:27

「鳳凰」逼近台灣 吳德榮：創下28年來最多11月颱紀錄

2019-11-20 20:22

捷運族注意！文湖線系統異常 晚間6點37分排除

2019-11-20 18:22

罕見11月颱風 「鳳凰」晚間最新路徑曝光

2019-11-20 22:10

超市再推集點換購廚具 過來人冷看：沒比較便宜

2019-11-21 10:34

女大生把醫院當摩鐵 護理人員害羞做紀錄：1夜2次

2019-11-20 19:15

食材直接放上去煎！MIT「煎煮爐」不用明火也能當大廚

2019-11-20 18:07

機捷車廂飄臭味惹民怨 桃捷公司：明年初改善完畢

2019-11-20 16:04

林志玲大婚後依然「揪感心」 深夜發文不忘感謝他們

2019-11-21 09:42

萬華「菓實日」停業！ 經典甜點紅龜、人之島 想吃要快

2019-11-20 22:06

若鳳凰改往西走 氣象局今午後發布海警機率就提高

2019-11-21 09:13

罕見11月颱逼近 今恐發海警

2019-11-21 00:16

變化劇烈！ 彭啟明：未來一周北部氣溫回暖再轉冷

2019-11-20 14:58

住進蛋黃區才退休！攜子拚20年 單親媽換房3部曲好勵志

2019-11-21 10:27

每日星座運勢／天蠍愛情甜蜜獲理解　事業有好有壞

2019-11-21 00:00

他用棉花棒挖耳秒失聰 醫爆幕後真相糗翻

2019-11-20 15:47

陸、越豬肉持續驗出非洲豬瘟病毒 東亞僅台日非疫區

2019-11-21 08:30

丈夫打鼾吐出大蒜味她崩潰 網嚇「趕快看醫生」

2019-11-20 14:16

自拍棒、腳架想帶上機？6樣物品放手提行李要注意

2019-11-20 14:30

男胯下起紅疹害羞不就醫拖一年 脊椎被腺癌啃光

2019-11-20 16:22

4名癌症病患有1人骨轉移 醫師奉勸別輕易放棄治療

2019-11-20 15:36

香奈兒雙色鏤空靴又辣又帥 克莉絲汀史都華美腿超加分

2019-11-20 18:18

妻和認識不到半年新同事開房間 夫泣訴：狠不下心離婚

2019-11-21 12:39

上班族大吼大叫「卡到陰」？ 就醫確診是這個症狀

2019-11-20 22:10

蘇貞昌顏面神經失調引關注 醫：把握7天黃金治療期

2019-11-20 16:36

新生兒突發呼吸窘迫 20分鐘完成轉診成功搶救

2019-11-21 12:14

你知道衣服標籤為何都在「左側」？專家揭秘2大原因

2019-11-21 11:08

麗寶樂園渡假區徵才1000人 飯店房務經理6萬5吸睛

2019-11-21 09:15

不只小男生才會得！ 便秘咳嗽大笑 都得小心這個病

2019-11-21 07:20

和牛吃到飽、正統重慶麻辣鍋 4間新開「風格系鍋物」

2019-11-20 22:16

男友玩交友軟體還要求開放式關係 網：拜託快分手

2019-11-20 21:09

一個人旅行夯 台灣民眾接受度排全球第2

2019-11-20 18:08

美國聯合航空台北站 獲得亞洲首座安全卓越銀牌獎

2019-11-20 17:05

別錯失當千萬富翁機會！7-8月統一發票千萬大獎4張未領

2019-11-21 10:43

又倒一間！ㄇㄚˊ幾兔主題餐廳營運到11月20日 網友表不捨

2019-11-20 15:45

失戀如何走出傷痛 網友大推「這個辦法」：1天就忘記前任

2019-11-20 16:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top