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整座銀河送妳！故宮「閃耀星河」彩妝、12星宮眼影必收

2019-11-21 11:44聯合報 記者劉小川／台北即時報導

繁星包裝真的太美啦！紫禁城歡慶600周年，大陸故宮再度推出彩妝新品，此次以「閃耀星河」為主題，共推出4大類彩妝品，涵蓋口紅、眼影、頰彩與打亮餅，其中12色的星宮眼影盤，從包裝到顏色，根本被大陸小紅書網友列為必收，有10種顏色的口紅也是要畫出娘娘色，彷彿懷錶般的頰彩，也是暖橘限定色。

大陸故宮近年大力發展文創商品，故宮彩妝每次發行都能引發話題，此次遇到紫禁城慶祝600年，故宮喊出「想把整個星河送給妳」，以深藍、深黑夜色搭配星空、12星宮等為包裝風格，從包裝就燒到人，從微博放火到小紅書，超多網友搶著購買開箱。以下列出必買商品。

12星宮眼影盤

這款眼影盤，以黃道12星宮為靈感，共有12種顏色，透明包裝盒上就是12星宮，顏色與質地各不相同，從暖色調的玫瑰色、橘色，還有閃亮的銀色、亮粉金色等，滿足女性不同場合的完全需求。

懷表風格的頰彩盤

外包裝是深藍色的星空，裡面一打開會讓人驚呼，因為暖橘色的頰彩盤上，印著懷表浮雕，暖橘色不挑膚色，適合各種膚色，一畫上去就有好氣色。

閃耀星空系列口紅

以深藍色到深黑色包裝為主，一拿出就超有質感，共有10種顏色，以紫禁城不同天色命名，顏色涵蓋正紅、暖橘色等，女人都能挑到自己愛的顏色。

月光打亮盤

這款打亮盤，以月亮為浮雕設計，具有鑽石般的光芒，擦上臉部，彷彿流星銀河就在臉上，可以擦上顴骨或鎖骨上，夜晚跑趴也超亮眼。

北京故宮閃耀星河彩妝中的頰彩盤，上面有懷表的浮雕。圖／摘自微博
北京故宮閃耀星河彩妝中的頰彩盤，上面有懷表的浮雕。圖／摘自微博
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北京故宮12星宮眼影盤。圖／摘自微博
北京故宮12星宮眼影盤。圖／摘自微博
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北京故宮閃耀星河彩妝中，唇膏的試色圖。圖／摘自微博
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北京故宮閃耀星河彩妝中，唇膏的試色圖。圖／摘自微博
北京故宮閃耀星河彩妝中，唇膏的試色圖。圖／摘自微博
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北京故宮閃耀星河彩妝中，唇膏的試色圖。圖／摘自微博
北京故宮閃耀星河彩妝中，唇膏的試色圖。圖／摘自微博
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北京故宮的閃耀星河彩妝，12星宮眼影盤。圖／摘自微博
北京故宮的閃耀星河彩妝，12星宮眼影盤。圖／摘自微博
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慶祝紫禁城600周年，北京故宮推出「閃耀星河」系列彩妝。圖／摘自微博
慶祝紫禁城600周年，北京故宮推出「閃耀星河」系列彩妝。圖／摘自微博
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頰彩盤的暖橘色，適合各種膚色。圖／摘自微博
頰彩盤的暖橘色，適合各種膚色。圖／摘自微博
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北京故宮的閃耀星河彩妝，12星宮眼影盤。圖／摘自微博
北京故宮的閃耀星河彩妝，12星宮眼影盤。圖／摘自微博
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北京故宮閃耀星河彩妝中的頰彩盤。圖／摘自微博
北京故宮閃耀星河彩妝中的頰彩盤。圖／摘自微博
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12星宮眼影盤全12色試色。圖／摘自微博圖／摘自小紅書
12星宮眼影盤全12色試色。圖／摘自微博圖／摘自小紅書
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故宮眼影

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