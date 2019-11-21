你知道衣服標籤為何都在「左側」？專家揭秘2大原因

2019-11-21 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ／即時報導



身為喜愛逛街購物的女孩，你曾發現衣服的標籤大多都在「左邊」嗎？市售衣服中，有超過90%衣服有兩個標籤，其中印有品牌LOGO的標籤多在後領位置，而另個「專屬標籤」標示衣服的產地、原料、洗滌方式及品牌等，則多在衣服左側，此次找來專家揭秘2大原因，一語突破盲點。

入手新衣服時，許多人回家第一個動作就是剪標、下水清洗，因為有些衣物標籤材質較硬，甚至多達5~6張，為了穿起來的舒適度，剪標成為不二法門。整體來說，目前除了高級訂製服或雙面穿服飾沒有標籤外，無論男裝或女裝，剪標前你有發現成衣標籤多縫製在衣服左下方？

專家分析兩大原因，首先「視覺慣性方向」，現今社會多數人為右撇子，通常在端詳物件時，會習慣由左至右觀看，可從商家展示商品擺設上一覽無遺，依照視覺慣性方向陳列，能更加便利顧客挑選，在衣物標籤上也是如此，時間一久也成為紡織業的不成文規定。