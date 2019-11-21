松山文創園區自製節目「松菸Lab新主藝」實現表演全新風格

2019-11-21 15:21 聯合新聞網 聯合數位文創



松山文創園區作為臺北市重要的文創園區，於2015年創辦「松菸Lab新主藝」，鼓勵表演藝術，提出屬於個人創作的新觀點、新主「義」和新主「意」。目前已培育十五件作品，與具創新想法的新銳藝術家在松山文創園區現地創作、排練，更有數件作品提名和入圍台新藝術獎，藝術家也獲得國外邀演和駐村等機會，松山文創園區期許透過各種創新型態成為藝術創作的培養皿。2019年「松菸Lab新主藝」從11月29日至12月15日，連續三周三檔精彩節目輪番上陣，要再次顛覆觀眾對表演藝術的想像力！

胡鑑《有一個地方只有我們兩個人》 ，描繪愛情中最美的時刻。圖／松山文創園區提供 分享 facebook

第一週登場的胡鑑《有一個地方只有我們兩個人》，身為黃翊工作室創辦人之一的胡鑑帶來生涯第一支長篇編舞作品，從幕前的表演者挑戰幕後創作，帶我們回歸到人生最純粹的關係，一幕幕地將我們經歷過的生活場景帶上舞台，所有關係裡的酸甜苦辣將在作品中呈現，是讓每個人都能深刻體會的生活小品。

第二週則是由新銳藝術家王宇光帶來頗具挑戰的作品《馴順的我們》，王宇光舞蹈系畢業，進入職業舞團工作數年後，對自身身體自我懷疑與叩問，作品試圖探索身體的馴服與不馴服，將掙扎與徬徨的過程，利用時下流行的街舞與攀岩的元素呈現，團隊更特地至攀岩場集體訓練兩個月，風格大膽創新。

面對全球社會運動遍地開花，王世偉的《群眾》將帶你感受和檢視個人內心的私密。圖／松山文創園區提供 分享 facebook

最後一檔壓軸節目為旅法劇場導演王世偉將其在法國研究之論文付諸實現的《群眾》，觀察近年社會運動盛行，作品探討個體身處在社會運動中的孤寂感與矛盾，演出現場將有大量煙霧和聲光效果，且無固定位子，觀眾可自由走動，如同「群眾」，將是一齣頗具風格且跳脫框架的作品。

今年從五十件作品中經過半年兩階段的海選與呈現，最終選出三件精彩創新節目，於松山文創園區首度演出，身為創作者、藝術工作者和文青，絕對不容錯過！

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