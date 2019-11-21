林志玲大婚後依然「揪感心」 深夜發文不忘感謝他們

2019-11-21 09:42 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／台北即時報導



林志玲、AKIRA的世紀大婚在11月17日完成，成為當日的新聞熱點，部分網友更笑說「堪比國慶日」了。記者林伯東／攝影 分享 facebook

林志玲、AKIRA的世紀大婚在11月17日完成，成為當日的新聞熱點，部分網友更笑說「堪比國慶日」了。而婚後的林志玲一舉一動，仍是眾多媒體關注的焦點，她也不改貼心的作風，於昨晚（11/20）於自己近百萬追蹤者的instagram帳號中，發動態貼文，感謝在婚禮上提供美麗服裝的品牌們，真的「揪感心」！

林志玲與AKIRA的婚禮，是娛樂圈的一大焦點，不過由於她一路從儀式、晚宴和After Party都換穿了不同的造型，就讓守在電腦、電視前的觀眾，像是看了一場精彩的時尚秀，也同時見證了一位最美新嫁娘的誕生。像是林志玲在吳氏宗祠所穿的絕美古典RALPH LAUREN白紗、以及晚宴時第一套的蘇菲雅粉色短洋裝、謝客時身著的夏姿‧陳中式禮服，還是跑婚後趴的Nicole+Felicia流蘇裝，都讓粉絲們一見到了她的百變樣貌。包含古典、甜美、氣質與性感風格，林志玲發揮了第一名模的架勢，近乎完美的詮釋。

圖多／超精彩！林志玲古典、氣質、可愛、性感一天內全都包 五套絕美禮服總盤點

林志玲在11月17日身穿Nicole+Felicia性感流蘇裝，參加自己的婚後派對。圖／Nicole+Felicia提供 分享 facebook

林志玲在11月17日身穿Nicole+Felicia性感流蘇裝，參加自己的婚後派對。圖／Nicole+Felicia提供 分享 facebook

所以，向來很貼心的林志玲在婚後也不忘感謝這些助她一臂之力，成為最美新娘的品牌們，特別選在昨晚（11/20）於官方的instagram中，發出多篇動態貼文，也細心的標註品牌的官方帳號，讓粉絲或是消費者也能夠了解品牌。

林志玲在昨晚（11/20）深夜於官方的instagram中，發出多篇動態貼文，感謝在婚禮中贊助服裝的品牌們。圖／摘自instagram 分享 facebook

林志玲在昨晚（11/20）深夜於官方的instagram中，發出多篇動態貼文，感謝在婚禮中贊助服裝的品牌們。圖／摘自instagram 分享 facebook

林志玲在昨晚（11/20）深夜於官方的instagram中，發出多篇動態貼文，感謝在婚禮中贊助服裝的品牌們。圖／摘自instagram 分享 facebook

林志玲在昨晚（11/20）深夜於官方的instagram中，發出多篇動態貼文，感謝在婚禮中贊助服裝的品牌們。圖／摘自instagram 分享 facebook