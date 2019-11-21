歐最狂娛樂秀《Art on Ice歌舞冰上》明年首來台攻蛋

2019-11-21 09:36 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／台北即時報導



《Art on Ice歌舞冰上》明年首度來台，標榜「2020年最有價值的演出」。主辦單位聯合數位文創表示，主唱歌手是兩度贏得葛萊美獎最佳流行音樂男演唱的麥可波頓（Michael Bolton），以及多位奧運選手表演，許多粉絲為到場幫支持選手「探班」，搶購最佳位置，今開賣就造成搶票熱潮。

《Art on Ice歌舞冰上》明年歡慶25周年，聯合數位文創表示，參與《Art on Ice 歌舞冰上》不僅是頂尖奧運花式滑冰選手追求的里程碑之一，更是熱門歌手與音樂家同場獻藝的舞台。華麗繽紛的場景設計及每年更新的不同主題最為人津津樂道，「第一室內巨蛋秀」的名聲歷久不墬。

聯合數位文創表示，明年台灣演出人員含四組奧運選手及一組冰舞選手，另外還有近十組的高空特技演員。主唱歌手麥可波頓將搭配樂團LIVE演出多首招牌金曲，帶來120分鐘無冷場的全新娛樂體驗。

本次力邀2018年平昌冬奧中女子單人滑冰金牌、銀牌的俄羅斯滑冰雙珠－阿麗娜·扎吉托娃、葉甫根尼婭·梅德韋傑娃，連兩屆世錦賽冠軍、歐錦賽七連冠得主哈維爾·費南德茲、及金牌夫妻檔塔蒂亞娜和馬克西姆等，還有加拿大的國寶級新馬戲天團「幻光馬戲團」等，保證精采破表。