搶用戶！Yahoo信箱可匯入Gmail 還能把附件都收在一起

2019-11-21 00:49 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ／即時報導



你有在用Yahoo奇摩信箱嗎？多年來一直不斷變換品牌視覺形象的Yahoo，近期默默改版了Yahoo奇摩電子信箱App，除了可以匯入並管理Gmail、Outlook等其他系統的信件，還新增了電子報、附件管理，以及自訂主選單等更個人化的便利功能。

Yahoo電子信箱全球產品管理總監Shiv Shankar今越洋分享改版後的電子信箱使用祕技，他表示，用戶信箱內有高達95%的電子郵件都是非個人用途，除了工作往來信件，還常用來訂閱各類電子報、收取電子商務訂單、旅行文件等，因此開發出了三大其他電子郵件平台沒有的新功能，包括：附件標籤、電子報一鍵管理、自動選單介面功能，讓用戶可以可輕鬆管理日常所需各種聯繫內容。

如果是將電子郵件用來工作聯繫的人，「附件Tab」功能就超實用，想撈照片、找重要檔案，不用再一封封點開郵件找，「附件Tab」將所有郵件的附加檔案統統收集在同一畫面，方便使用者一次檢視所有來往的文件檔案、照片和影片，還可依照檔案格式來分類搜尋。

而「電子報訂閱管理」功能，也可以解決電子信箱用久了之後經常被各種不知道何時訂閱的電子報淹沒的窘境，透過「訂閱Tab」，不僅能一次瀏覽所有訂閱的電子報，更能「一鍵取消訂閱」，快速管理來自各企業品牌的電子報內容。

另外，也專為行動用戶設計了「自訂檢視介面」的功能，包括螢幕下方的主選單可自訂項目、位置也便利單手操作；外觀主題不僅支援深色模式，更提供10多種色票的配色外觀主題；還可針對希望收到提醒的信件類型（如個人信件或促銷訊息）自訂是否收到推播通知。