親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

搶用戶！Yahoo信箱可匯入Gmail 還能把附件都收在一起

2019-11-21 00:49聯合報 記者黃筱晴／即時報導

你有在用Yahoo奇摩信箱嗎？多年來一直不斷變換品牌視覺形象的Yahoo，近期默默改版了Yahoo奇摩電子信箱App，除了可以匯入並管理Gmail、Outlook等其他系統的信件，還新增了電子報、附件管理，以及自訂主選單等更個人化的便利功能。

Yahoo電子信箱全球產品管理總監Shiv Shankar今越洋分享改版後的電子信箱使用祕技，他表示，用戶信箱內有高達95%的電子郵件都是非個人用途，除了工作往來信件，還常用來訂閱各類電子報、收取電子商務訂單、旅行文件等，因此開發出了三大其他電子郵件平台沒有的新功能，包括：附件標籤、電子報一鍵管理、自動選單介面功能，讓用戶可以可輕鬆管理日常所需各種聯繫內容。

如果是將電子郵件用來工作聯繫的人，「附件Tab」功能就超實用，想撈照片、找重要檔案，不用再一封封點開郵件找，「附件Tab」將所有郵件的附加檔案統統收集在同一畫面，方便使用者一次檢視所有來往的文件檔案、照片和影片，還可依照檔案格式來分類搜尋。

而「電子報訂閱管理」功能，也可以解決電子信箱用久了之後經常被各種不知道何時訂閱的電子報淹沒的窘境，透過「訂閱Tab」，不僅能一次瀏覽所有訂閱的電子報，更能「一鍵取消訂閱」，快速管理來自各企業品牌的電子報內容。

另外，也專為行動用戶設計了「自訂檢視介面」的功能，包括螢幕下方的主選單可自訂項目、位置也便利單手操作；外觀主題不僅支援深色模式，更提供10多種色票的配色外觀主題；還可針對希望收到提醒的信件類型（如個人信件或促銷訊息）自訂是否收到推播通知。

Yahoo電子信箱目前提供了免費1TB超大容量，可將Gmail、Outlook等其他信箱也匯入，方便管理現代使用者越來越大量的信件資訊，若訂閱進階版（月付109元）功能，還可享受無廣告干擾的版面。

Yahoo電子信箱可匯入Gmail、Outlook等其他系統的信件，在同一App...
Yahoo電子信箱可匯入Gmail、Outlook等其他系統的信件，在同一App內更方便使用與管理。記者黃筱晴／攝影
分享
新版Yahoo奇摩電子信箱App，三大新功能讓整合度與個人化程度再升級。記者黃筱...
新版Yahoo奇摩電子信箱App，三大新功能讓整合度與個人化程度再升級。記者黃筱晴／攝影
分享
新增可將所有附件收在同一頁面的「附件Tab」功能，查找、搜尋都非常方便。記者黃筱...
新增可將所有附件收在同一頁面的「附件Tab」功能，查找、搜尋都非常方便。記者黃筱晴／攝影
分享
位於螢幕底部、用戶最常使用的主選單，現在可自訂常用項目、位置也便利單手操作。圖／...
位於螢幕底部、用戶最常使用的主選單，現在可自訂常用項目、位置也便利單手操作。圖／Yahoo奇摩提供
分享
新版Yahoo奇摩電子信箱App推出「一鍵取消訂閱」，解決信箱塞爆窘境。圖／Ya...
新版Yahoo奇摩電子信箱App推出「一鍵取消訂閱」，解決信箱塞爆窘境。圖／Yahoo奇摩提供
分享

品牌

相關新聞

和牛吃到飽、正統重慶麻辣鍋 4間新開「風格系鍋物」

2019-11-20 22:16

萬華「菓實日」停業！ 經典甜點紅龜、人之島 想吃要快

2019-11-20 22:06

A5和牛變「創意冰淇淋」！旺盛苑還有「生和牛握壽司」

2019-11-20 21:40

天冷大衣穿起來 席琳狄翁、秀智、李多熙搶眼冬日造型

2019-11-20 20:20

到澳洲過聖誕、迎新年 「雪梨」三大必訪景點推薦

2019-11-20 19:57

抬頭煙火就在眼前！3家景觀餐廳搶訂位 倒數邊大啖美食

2019-11-20 19:42

5人份燒肉、總重3公斤！「燒肉Like」大胃王挑戰 吃完免費

2019-11-20 19:00

奶黃控瘋搶！清水茶香「流心奶皇啵啵奶」推能喝的月餅

2019-11-20 18:25

香奈兒雙色鏤空靴又辣又帥 克莉絲汀史都華美腿超加分

2019-11-20 18:18

中和環球購物中心飄雪啦！揪「小熊學校」一起過耶誕

2019-11-20 18:16

村上隆×哆拉a夢 鐵粉必看「Superflat Doraemon」登場

2019-11-20 18:12

食材直接放上去煎！MIT「煎煮爐」不用明火也能當大廚

2019-11-20 18:07

天冷喝湯暖暖胃！團購「鍋物湯品熱銷TOP 5」快吃一波

2019-11-20 17:49

冰雪奇緣再發威！超狂15款「午後紅茶」聯名飲品新上市

2019-11-20 17:48

當紅鮮肉沙漠化妝太帥！李現宣布代言雅詩蘭黛保濕粉底

2019-11-20 17:42

蝦皮3C電器城首戰「黑色購物節」！電競筆電2.5萬有找

2019-11-20 17:25

新竹人就等這波 巨城周年慶天天送一人獨得「200張電影票」

2019-11-20 17:14

李棟旭長髮造型登時尚雜誌 網：歐巴這風格我真的不行

2019-11-20 16:32

「生牛肉河粉」限量101元！百年「飛機河粉」首登台北

2019-11-20 16:12

霸氣！經典荷魯斯之眼戴上身　用「神秘學」飾品迎2020

2019-11-20 16:02

涓豆腐玩跨界！聯名款「泡菜嫩豆腐煲洋芋片」 全聯獨賣

2019-11-20 15:57

又倒一間！ㄇㄚˊ幾兔主題餐廳營運到11月20日 網友表不捨

2019-11-20 15:45

素肉風潮吹進超商！全家便利商店開賣「未來漢堡排」

2019-11-20 15:43

本土食材再創新！健身族最愛「榮町豆奶紅茶」 小7獨賣

2019-11-20 15:22

170餘件私人收藏香奈兒精品 蘇富比11月底網路開拍

2019-11-20 14:59

六七年級生的球場回憶！喬丹11代黑紅配「大魔王」回歸

2019-11-20 14:27

PRADA開花店！台灣沒賣沒關係 快來玩訂製花束小遊戲

2019-11-20 14:09

7-11搞定耶誕禮物！小熊維尼藍牙喇叭、熊大存錢筒超萌

2019-11-20 13:51

炒價破兩萬！G-Dragon X Nike AF1神鞋 11月23日全球開搶

2019-11-20 13:49

說走就走 來趟冬季小旅行

2019-11-20 13:35

密集恐懼症大崩潰 黃子韜穿的LACOSTE鱷魚疊疊樂

2019-11-20 13:31

眼睛一秒黏住！過年好幫手 主婦激推好市多「點心盤」

2019-11-20 13:25

《冰雪奇緣2》買不完！7-11限量預購「雪寶小夜燈、公主風無線麥克風、電紙繪板」

2019-11-20 13:15

今年冬天必備！「趴睡寶可夢」晉升辦公室最潮療癒小物

2019-11-20 12:10

三井OUTLET耶誕雪世界！巨型PINGU、冰川隧道可愛又夢幻

2019-11-20 11:47

躲進米奇的大手裡避寒～超Cute迪士尼睡袋、發懶超有理

2019-11-20 11:30

偶像劇男神回春拍廣告 網：是漫畫裡走出來的美男子！

2019-11-20 11:27

專為手機設計的迷你包 GUCCI人氣系列又來勸敗啦！

2019-11-20 11:27

冬季限定「雪白Ｘ香檳金維尼」化身貴氣王子！無辜神情超療癒

2019-11-20 11:02
看更多

熱門文章

鳳凰颱風逼近 氣象局不排除發布陸海警

2019-11-20 14:49

鳳凰颱風形成 明後天最接近台灣

2019-11-20 10:02

捷運族注意！文湖線系統異常 晚間6點37分排除

2019-11-20 18:22

鳳凰逼近最快明早發海警 這天最接近台灣

2019-11-20 19:27

女老闆面試連三槓 被一句「後面還有很多面試」潑冷水

2019-11-20 15:08

「鳳凰」逼近台灣 吳德榮：創下28年來最多11月颱紀錄

2019-11-20 20:22

女大生把醫院當摩鐵 護理人員害羞做紀錄：1夜2次

2019-11-20 19:15

「珍煮丹」、「珍煮母」怎麼分？ 智財局一語突破盲點

2019-11-20 19:55

罕見11月颱風 「鳳凰」晚間最新路徑曝光

2019-11-20 22:10

「海膽海苔包」特價40元！ 高雄第2間壽司郎12月4日開幕

2019-11-19 22:28

台中網友北上出差 188元燉飯讓他直呼：台北人可憐

2019-11-20 11:35

吳德榮：北台灣整天濕冷 下周又有東北風南下

2019-11-20 08:09

獨自去鬆餅屋喝下午茶被隔壁情侶嘲笑 少婦霸氣回應

2019-11-20 13:02

食材直接放上去煎！MIT「煎煮爐」不用明火也能當大廚

2019-11-20 18:07

常被婆婆指使做事 老公回8字讓她爆氣：我不是台傭！

2019-11-20 13:30

機捷車廂飄臭味惹民怨 桃捷公司：明年初改善完畢

2019-11-20 16:04

變化劇烈！ 彭啟明：未來一周北部氣溫回暖再轉冷

2019-11-20 14:58

《冰雪奇緣2》買不完！7-11限量預購「雪寶小夜燈、公主風無線麥克風、電紙繪板」

2019-11-20 13:15

日本專注力顧問：年終爭取加薪升遷，面談時看著主管「一隻眼睛」就好！

2019-11-20 09:17

機上安全影片五天破百萬觀看 星宇航空點出關鍵

2019-11-20 12:17

7-11搞定耶誕禮物！小熊維尼藍牙喇叭、熊大存錢筒超萌

2019-11-20 13:51

三井OUTLET耶誕雪世界！巨型PINGU、冰川隧道可愛又夢幻

2019-11-20 11:47

男胯下起紅疹害羞不就醫拖一年 脊椎被腺癌啃光

2019-11-20 16:22

炒價破兩萬！G-Dragon X Nike AF1神鞋 11月23日全球開搶

2019-11-20 13:49

丈夫打鼾吐出大蒜味她崩潰 網嚇「趕快看醫生」

2019-11-20 14:16

【人生劇場】劉洪貞／帶她去旅行

2019-11-20 06:00

他用棉花棒挖耳秒失聰 醫爆幕後真相糗翻

2019-11-20 15:47

全聯印花集點出新招 雙人牌琺瑯鑄鐵鍋2.4折起帶回家

2019-11-20 10:46

萬華「菓實日」停業！ 經典甜點紅龜、人之島 想吃要快

2019-11-20 22:06

【大叔的中年小事】程耀毅／來到地球第十七年

2019-11-20 06:00

10味高貴中藥材 最快109年3月納健保給付

2019-11-20 14:00

大雨特報！北部東部今天濕涼有雨 留意局部較大雨勢

2019-11-20 07:20

星探者點閱破百萬 張國煒指點救生衣吹氣不馬虎

2019-11-20 10:52

眼睛一秒黏住！過年好幫手 主婦激推好市多「點心盤」

2019-11-20 13:25

蘇貞昌顏面神經失調引關注 醫：把握7天黃金治療期

2019-11-20 16:36

【思念之情】俞怡萍／他最愛的柳橙汁

2019-11-20 06:00

上班族大吼大叫「卡到陰」？ 就醫確診是這個症狀

2019-11-20 22:10

自拍棒、腳架想帶上機？6樣物品放手提行李要注意

2019-11-20 14:30

香奈兒雙色鏤空靴又辣又帥 克莉絲汀史都華美腿超加分

2019-11-20 18:18

一個人旅行夯 台灣民眾接受度排全球第2

2019-11-20 18:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top