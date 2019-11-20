和牛吃到飽、正統重慶麻辣鍋 4間新開「風格系鍋物」

2019-11-20 22:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ／即時報導



設有酒吧空間的鍋＆Bar，可以體驗到火鍋配美酒的享受。記者陳睿中／攝影 分享 facebook 天氣漸寒，又到了吃鍋的季節。除了常見的傳統火鍋之外，台北本季也有「紅酒＋火鍋」的「大人系火鍋」、使用100%和牛牛油製作的「重慶麻辣鍋」、滿滿粉紅元素的「網美火鍋」，以及日本和牛吃到飽的「和牛火鍋」等4間不同新型態的鍋物選擇，讓民眾可以品嚐美味又暖身。

大人系火鍋－鍋＆Bar

位於微風廣場內的「鍋＆Bar」，提供了鹿兒島A5和牛、美國極黑和牛、西班牙Bellota伊比利豬梅花，還有活體日本帝王蟹等高檔海陸食材，並有麻辣、養生、昆布等3種湯底可供選擇。

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不同於傳統火鍋，店內設有酒吧空間，可依照餐點供應合適的紅酒、白酒、精釀啤酒與特調飲品，打造出另一種大人滋味。

100%和牛油鍋底的重慶麻辣鍋－麻辣45

位於微風信義45樓的麻辣45，號稱是全台最高的麻辣鍋餐廳。店內的麻辣湯底，100%使用和牛牛油製作，並添加45種辛香料調味，帶來正宗的重慶風味。

店內備有約百種食材，除了日本、澳洲和牛外，還有毛肚、鴨腸、黃喉、腦花等重慶代表性的食材。藉由「九宮格」的鍋爐設計，也方便民眾調理。

日本和牛吃到飽－但馬屋

在日本已有150餘年歷史的但馬屋，10月進駐微風信義。店內提供了4種不同的鍋物湯頭，以及兵庫、北海道等產地的A4、A5和牛。並有套餐、吃到飽等兩種用餐型態，均可無限使用附餐。

套餐共有3款方案，而在「神戶牛吃到飽」的方案中，則可無限品嚐神戶和牛前胸、AURORA美國牛背肩、西班牙豬梅花等食材，適合大食量的民眾。

專為女性打造－美滋鍋

完全針對女性市場所打造的美滋鍋，位於ATT 4 FUN內。粉紅色的夢幻裝飾風格，搭配雲朵、花卉等元素，非常適合打卡自拍，除臭裝置、梳妝台等設計，也十分符合女性需求。

店內有膠原蛋白養顏美容鍋、滋補養生香辣鍋等多種湯底，並有約220款的料理可供搭配，以招牌響鈴、自製魚豆腐、酥炸魚皮等食材最為招牌，也有波士頓龍蝦、A5和牛等饕客型餐點。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康