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萬華「菓實日」停業！ 經典甜點紅龜、人之島 想吃要快

2019-11-20 22:06聯合報 記者張芳瑜／即時報導

招牌甜點「紅龜」售價200元。圖／摘自菓實日臉書專頁
招牌甜點「紅龜」售價200元。圖／摘自菓實日臉書專頁
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隱藏在萬華巷弄內、以招牌甜點「紅龜」、台灣造型的「人之島」為特色的甜點店「菓實日」，11月驚傳停業消息。儘管大環境競爭激烈仍努力經營，在品牌邁向第五個年頭時，菓實日突然於臉書上宣布：「因為家人的意外過世，店舖的蛋糕未來幾年應該都不會做了，內用服務會持續至11月底，而官網持續營運至12月底。」﻿此消息一出，讓忠實粉絲感到驚訝與難過，但也期待未來有一天再見。

透過甜點，菓實日創辦人曹羽君和高韞豐夫婦，希望能傳達滿滿的心意與在地文化，不斷以在地的特色與風味設計甜點。其中，復古造型十足、融入台式老靈魂的甜點「紅龜」讓人印象深刻，以甜酒釀慕斯、抹茶布列、紅豆泥，最後淋上使用自然的莓果果泥，與天然的紅麴色素特製的淋面，將紅龜粿以甜點的方式程現；還有這款台灣造型的「人之島」，使用烏龍茶慕斯、古典巧克力蛋糕、奇異果鏡面，表現了從內到外的土壤與植栽，另外，還有磅蛋糕、可麗露、烏龍德蓮等常溫蛋糕也都是必吃品項。

近日，菓實日在貼文中指出：「未來的幾個月除了陪陪家人以外，也會討論菓實日會以什麼面貌再出發，目前的型態與產品一定會完全改變，所有品項明年都不會販售了。不過，還是會持續經營『菓實日』這個品牌，期望會有新的樣貌。」同時，菓實日也感謝粉絲們的支持，也希望在未來的不久，還能再相見。菓實日11月份的營業日為11/23(六)、11/24(日)、11/30(六)14:00至20:00，想再次回味、或是還沒吃過的粉絲們可以把握機會。

「菓實日」

地址：台北市萬華區德昌街10巷12號

電話：02-23055663

備註：甜點為限量供應，可致電門市預留或於官網上訂購。

融入台灣靈魂的「人之島」售價160元。圖／摘自菓實日臉書專頁
融入台灣靈魂的「人之島」售價160元。圖／摘自菓實日臉書專頁
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每日新鮮現烤的可麗露，也是菓實日的必吃招牌甜點之一。圖／摘自菓實日臉書專頁
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菓實日11月宣布停業消息。圖／摘自菓實日臉書專頁
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隱藏在萬華巷弄內的「菓實日」甜點店。記者張芳瑜／攝影
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菓實日門市提供每天現做的精緻甜點。記者張芳瑜／攝影
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