A5和牛變「創意冰淇淋」！旺盛苑還有「生和牛握壽司」
2019-11-20 21:40
聯合報 記者陳睿中
／即時報導
標榜提供A5日本和牛、冷藏肉的「旺盛苑和牛燒肉」，本季新推出全新菜單，除了大份量的和牛組合外，還有藉由和牛油脂與海膽搭配而成的「和牛冰淇淋」，以及一次吃到三種部位的「和牛握壽司」，讓民眾享受不同的新菜滋味。
「和牛冰淇淋」並非冰品，而是使用肉與肉膜間所刮下來的肉角，搭配北海道海膽而成的創新料理，外型與入口即化的口感，都彷彿品嚐冰淇淋，每份780元。「和牛握壽司」則是選用前腿、肩部與腹部等三個部位的生牛肉現作而成，每份3貫，1,200元。
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針對多人用餐所設計的套餐中，「旺盛苑特選盛合」選用了特選牛舌、特選橫膈膜 特選赤肉、特選牛五花、特選角切、旺盛苑牛排等店內明星商品，適合4人食用，每套5,880元。適合2人享用的「旺盛苑牛五花盛合」，則有精選牛肋條、上選牛五花、特選牛五花、特選角切等部位，每套2,880元。另有旺盛苑盛合，每套3,880元。
業者也表示，相較於坊間燒肉搭配啤酒的組合，自即日起店內配有日本酒SSI協會認證的專業清酒「唎酒師」服務，協助顧客針對餐點選擇適合佐餐的清酒。
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