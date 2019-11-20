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「珍煮丹」、「珍煮母」怎麼分？ 智財局一語突破盲點

天冷大衣穿起來 席琳狄翁、秀智、李多熙搶眼冬日造型

2019-11-20 20:20聯合報 記者楊詩涵／即時報導

天氣終於轉涼，是時候把大衣準備好，展現優雅迷人的入冬風格。在穿搭範本中，最霸氣搶眼的當屬席琳狄翁（Celine Dion），她越資深越敢穿，近幾年時尚強度火力全開，日前在紐約穿了件Max Mara藍色泰迪熊大衣，相信大老遠就能看見她的身影。

用色彩展現個性 綠色系很可以

不只以炫光藍取勝，她還搭了同色系短裙、腰包及長靴，一整身藍穿出天后姿態。以搶眼色彩表現個性，還可以選擇時髦、耐穿的綠色系，摩納哥王子妃Beatrice Borromeo演繹了DIOR 2019秋冬黑綠色相間大衣，經典格紋展現英倫風，卻也稍有駕馭難度；秀智身上的軍裝風JW Anderson看起來是可以穿一輩子的冬日良伴，大衣下襬的工裝口袋設計是趣味細節。柔伊．莎達娜（Zoe Saldana）則是穿了FENDI墨綠色秋冬大衣，以奢華面料帶來細緻光澤感，孫芸芸和瑞莎也穿過相同款式的駝色版本。

燕麥色溫暖迷人 頂級面料觸感佳

除了經典的泰迪熊大衣，今年度 Max Mara的Atelier秋冬系列也值得一提，以義大利傳奇雕塑藝術家米莫．帕拉迪諾（Mimmo Paladino）作品為靈感，表現在大衣的剪裁與輪廓，呈現了別緻的線條與古典優美，14款風格不同的大衣包括派克大衣、長款、風衣等，都以羊絨、羊駝絨、馬海毛等打造出一眼就能看出其奢華的精湛單品。

溫暖的燕麥色則是秋冬流行色系之一，來自加拿大蒙特婁的時裝品牌SOSKEN，運用柔和明亮的色彩，以俐落的線條打造簡約舒服的視覺；義大利品牌LORO PIANA則是推出淡粉紅、鵝黃、格紋等輕盈色系，以羊絨打造舒適保暖的大衣；最經典大衣則不可缺駝色、米色，「請輸入檢索詞www」的李多熙，日前在米蘭po照，高挑身材搭配淺米色大衣，被網友稱讚就像風景畫報一樣美。

Max Mara Atelier秋冬系列以雕塑藝術家米莫．帕拉迪諾作品為靈感，打...
Max Mara Atelier秋冬系列以雕塑藝術家米莫．帕拉迪諾作品為靈感，打造流暢輪廓。圖／Max Mara提供
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Max Mara Atelier的秋冬系列大衣奢華優雅。圖／Max Mara提供
Max Mara Atelier的秋冬系列大衣奢華優雅。圖／Max Mara提供
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SOSKEN Jill大衣，售價498美元、約合台幣15,314元。圖／shop...
SOSKEN Jill大衣，售價498美元、約合台幣15,314元。圖／shopbop提供
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LORO PIANA 2019秋冬大衣以溫暖和許的色彩為主。圖／LORO PIA...
LORO PIANA 2019秋冬大衣以溫暖和許的色彩為主。圖／LORO PIANA提供
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李多熙日前飛往義大利，在IG穿著大衣的照片被網友說美如一幅圖畫。圖／取自IG
李多熙日前飛往義大利，在IG穿著大衣的照片被網友說美如一幅圖畫。圖／取自IG
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摩納哥王子妃Beatrice Borromeo身穿DIOR 2019秋冬黑綠色相...
摩納哥王子妃Beatrice Borromeo身穿DIOR 2019秋冬黑綠色相間大衣。圖／取自IG
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SOSKEN Bella大衣，售價498美元、約合台幣15,314元。圖／shopbop提供
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柔伊莎達娜身穿FENDI 2019秋冬系列大衣。圖／FENDI提供
柔伊莎達娜身穿FENDI 2019秋冬系列大衣。圖／FENDI提供
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席琳狄翁穿著Max Mara泰迪熊大衣14萬1,800元，搭配同色短裙、腰包及長...
席琳狄翁穿著Max Mara泰迪熊大衣14萬1,800元，搭配同色短裙、腰包及長靴。圖／Max Mara提供
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秀智穿著軍裝綠的JW Anderson大衣，售價1542美元、約合台幣47,41...
秀智穿著軍裝綠的JW Anderson大衣，售價1542美元、約合台幣47,417元。圖／取自IG
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