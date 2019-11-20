到澳洲過聖誕、迎新年 「雪梨」三大必訪景點推薦
2019-11-20 19:57
聯合報 記者張芳瑜
／即時報導
每年12月是台灣冬季，但在澳洲卻是夏天的開始，這時候無論是遊客、或是當地人，都想盡情享受戶外時光的好季節。若想體驗一次熱辣辣的聖誕及跨年假期，「雪梨」就是一個最好的選擇，無論是運動健將，或是藝術愛好者，都會愛上這個動靜皆宜的城市。
1.在邦迪海灘 (Bondi Beach)與浪共舞
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炎炎夏日，怎能錯過美好的海洋與沙灘，雪梨聞名的衝浪景點「邦迪海灘」，更是衝浪愛好者的天堂。即使是初階者、或者從未曾接觸過衝浪的民眾，都透過滑浪學校所提供的課程，學習如何踏著衝浪板乘風破浪，感受衝浪的刺激。還可以在邦迪海灘上野餐、躺在海灘上曬太陽，感受澳洲當地悠閒的海灘文化。
2.聖誕音樂會Woolworths Carols in the Domain
「Woolworths Carols in the Domain」是全澳洲最大型的免費聖誕音樂會，每年都會邀請當地的明星一起迎聖誕。今年的音樂會定於12月21日，在鄰近皇家植物園的市立廣場舉行。遊客可以席地而坐，與當地人唱著聖誕頌詩，盡情投入節日氛圍，迎接聖誕。
3.在雪梨海港欣賞璀璨煙花迎新年
雪梨海港舉辦的除夕倒數及迎接新年，年年吸引近150多萬名觀眾到訪，同時也是全球矚目的盛典。一連串世界級的慶祝活動會在12月31日下午五點開始，包括燈光匯演、飛行表演和黃昏消防拖船水砲表演等等。夜晚壯觀的午夜煙花表演，更與具代表性的雪梨歌劇院、雪梨海港大橋作襯托，讓遊客目眩神迷。想體驗精彩的跨年盛會，可上「雪梨新年除夕」（Sydney New Years Eve）的官方網站查詢。
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