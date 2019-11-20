抬頭煙火就在眼前！3家景觀餐廳搶訂位 倒數邊大啖美食

2019-11-20 19:42 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ／即時報導



時序已經邁入11月底，即將邁向2019年的最後一天，想要度過不一樣的夜晚，就得先做好功課，看準餐廳搶訂位。目前有多家景觀餐廳推出跨年活動，價位落在5,000元到9,000元左右。其中，位於微風南山47樓的Smith & Wollensky推出跨年方案套餐，目前訂位近9成，想吃還有機會訂到位。莫爾頓牛排館雖訂位已滿，但戶外區域會視天氣開放。WILDWOOD則是舉辦派對，適合邀請三五好友一起狂歡整晚。

1.Smith & Wollensky

看準跨年商機，Smith & Wollensky位於微風南山47樓，於12月31日當晚推出跨年方案，晚餐時段為下午5點到9點，提供的套餐包含北海道干貝、熟成紐約客或A5熊本和牛紐約客等，每人5,000元起。

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跨年方案則是從晚上9點到凌晨2點，套餐內容與晚餐一樣，但可享有香檳無限暢飲，每人8,880元起。同時段酒吧區提供座位，高腳椅每人5,880元，含香檳暢飲、主菜3選1、吧台小點無限供應；沙發區則是低消須滿30,000元。僅接受電話預約，訂位需預付訂金1人1,000元。目前訂位情況，跨年已經有9成滿、晚餐時段約7成，現在訂位還有機會。

2.莫爾頓牛排館

莫爾頓牛排館則在跨年當天晚上9點到凌晨1點推出跨年限定套餐，包含開胃菜、主餐、配菜、甜點與咖啡或茶，主餐有香烤鮭魚配龍蝦尾、和牛菲力配龍蝦尾以及厚切和牛紐約客牛排配龍蝦尾等，價位最低5,000元起。自11月1日起開放訂位，目前雖已滿，但戶外區域仍有機會視天氣開放，民眾可碰碰運氣。

3.WILDWOOD原木燒烤餐廳