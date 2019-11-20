有一群人沒有選票 但專家呼籲不能遺忘他們

2019-11-20 19:25 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ／台北即時報導



今天是「世界兒童日」，台灣兒科醫學會理事長江伯倫呼籲政府應成立中央兒少專責單位，以獨立預算及專責人力統籌與兒童及青少年相關的議題。兒盟政策中心主任李宏文也說，美國和日本都有專責單位負責與兒少有關的家庭事務，賴清德任行政院長時也曾指示將成立行政院層級的「兒童權益健康福利委員會」，但台灣兒少事務至今仍是多頭馬車。

江伯倫表示，兒科醫學會支持國家推動兒童專職醫師的制度，也一直持續關注當代兒童健康相關議題，但目前兒少相關事務編制分散，許多重大政策難以執行，希望政府更注重兒童這一塊，成立「部」或「署」層級之專職單位，結合社政單位和各級醫療院所的力量，一起把國家未來的主人翁照顧好。

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衛福部次長薛瑞元表示，目前的社家署就是過去兒童局的延伸，當時考量的就是不從身份別去成立單位，因為這樣婦女、老人，是不是都要各有單位？目前認為跨部會的分合工作落實更重要，政府該做的事情本來就會有人力和預算，另外成立一個組織不見得是最好的方案。

李宏文說，衛福部並未理解兒少專責單位的真正角色，兒少專責單位的意義不是身份別，美國有兒童及家庭署，日本厚生勞動省有兒童及家庭局，用意都是「以兒少福祉為核心去全面支持家庭」。

日本兒童及家庭局設有綜合規劃課、保育課、家庭福祉課、育兒支持課、母子保健課等部門，並特別成立「少子化整合對策室」及「促進兒虐防治室」，統籌規劃全日本的兒童福利政策、防止出生率下降措施、托育政策、兒少保護及跨部門協調、育兒津貼及相關福利、兒少機構管理與人員培訓、兒童健康、婦幼保健等業務。美國兒童及家庭署下設「兒童局」及「家庭及少年服務局」，並特別成立「兒虐及疏忽辦公室」，強調對兒保議題高度重視。