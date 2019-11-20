5人份燒肉、總重3公斤！「燒肉Like」大胃王挑戰 吃完免費

2019-11-20 19:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ／即時報導



燒肉Like推出「人間試煉套餐」，內含5人份的牛五花、橫膈膜、白飯、泡菜、味噌湯，總重3公斤。圖／燒肉Like提供 分享 facebook 你是大胃王嗎？來自日本，主打「一個人也能吃燒肉」的「燒肉Like」，自即日起配合電影活動，推出「人間試煉套餐」挑戰活動，內含5人份的牛五花、橫膈膜、白飯等食材，合計總重達「3公斤」。只要在時限內吃完就全部免費，並且加贈「人間失格 太宰治與他的3個女人」電影折價券。

源自東京的燒肉Like，自今年4月首度登台，目前於台北、新北等地均有分店。除了多人座位之外，店內還設有單人座位、單人烤爐，還有多款的單人套餐，方便獨自前來的民眾也能品嚐燒肉，因此又被稱為「一個人也能吃的燒肉」、「邊緣人燒肉」。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

本次燒肉Like與電影「人間失格 太宰治與他的3個女人」推出聯名活動，即日起至12月12日期間，推出「人間試煉套餐」活動。套餐共計有200公克的「牛五花&橫膈膜」共5份、「白飯、泡菜、味噌湯」共5套，合計總重3公斤，價值1,950元。挑戰者只要在60分鐘之內全部吃完，就可享免費招待。挑戰活動採現場報名，參加者均可獲得電影折價券一張。