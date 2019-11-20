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奶黃控瘋搶！清水茶香「流心奶皇啵啵奶」推能喝的月餅

2019-11-20 18:25聯合報 記者徐力剛／即時報導

全台手搖飲市場百家爭鳴，如何在紅海中走出自己的路，吸引消費者目光是關鍵。台中手搖飲專賣店「清水茶香」近期推出全新「流心奶黃啵啵奶」，超濃郁奶皇讓人口水直流，佐以波霸珍珠，在口中迸發新滋味。

美味「流心奶黃啵啵奶」靈感來自流心奶黃月餅，鹹甜交織的奶黃醬搭配奶茶基底，製作時加入大顆波霸珍珠，品嚐前記得先均勻攪拌，濃郁奶香沿舌尖直竄腦門，蛋黃特有顆粒口感與微甜奶茶，在口中交織出新風貌，Q彈珍珠提升層次感，讓人愈喝愈上癮。

說到清水茶香，老台中人都知道來自清水的這家手搖飲店，1994年創立以來走過25年，為迎接新世代年輕人，重新改裝再出發，延續古早味風格採用花磚設計，搭配文青風格裝潢，成功晉升IG最夯打卡景點。

另項招牌非「綠豆沙」莫屬，店家嚴選顆粒飽滿綠豆入饌，費工蒸煮至軟嫩入味，每口都可感受到綠豆滿滿誠意，沁涼冰沙與綠豆香氣在口中混合，讓人一口接一口停不下來，搭配復古風杯身，吸引不少網美專程前來打卡嚐鮮。

超人氣「流心奶皇啵啵奶」擁有一票死忠粉絲。圖／取自清水茶香豐原店@ Instag...
超人氣「流心奶皇啵啵奶」擁有一票死忠粉絲。圖／取自清水茶香豐原店@ Instagram
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奶茶月餅文青

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