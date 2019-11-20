香奈兒雙色鏤空靴又辣又帥 克莉絲汀史都華美腿超加分

2019-11-20 18:18 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ／即時報導



講到香奈兒，除了經典的斜紋軟呢外套，雙色鞋也是標誌性的人氣商品代表。由新任創意總監維吉妮維婭（Virginie Viard）獨立操刀的2019/20 Cruise度假系列，就為經典雙色鞋加入更摩登率性的魅力，錐形粗跟、漆皮元素，繫帶設計，用這三大特色重塑香奈兒的「雙色」魅力。

在2019/20 Cruise度假系列裡，包含了7公分或9公分的錐形粗跟鞋，以及鏤空短靴、短靴和平底芭蕾舞鞋。其中錐形粗跟鞋的繫帶設計類似瑪麗珍鞋款，落在腳背與腳踝之間。鏤空短靴則是以黑色皮革包覆整個腳踝，只露出腳背。全系列以黑色為基礎，搭配多種顏色像是桃紅、紅、白、紫色打造撞色造型。而白色亮漆雙C標誌則低調地標在腳踝部位，巧妙點綴小驚喜。

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