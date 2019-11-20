親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

通勤族注意！北捷文湖線列車系統異常 多班次延誤

反送中戰火燒校園！港大學師生大逃亡 451人申請訪台大

香奈兒雙色鏤空靴又辣又帥 克莉絲汀史都華美腿超加分

2019-11-20 18:18聯合報 記者吳曉涵／即時報導

講到香奈兒，除了經典的斜紋軟呢外套，雙色鞋也是標誌性的人氣商品代表。由新任創意總監維吉妮維婭（Virginie Viard）獨立操刀的2019/20 Cruise度假系列，就為經典雙色鞋加入更摩登率性的魅力，錐形粗跟、漆皮元素，繫帶設計，用這三大特色重塑香奈兒的「雙色」魅力。

在2019/20 Cruise度假系列裡，包含了7公分或9公分的錐形粗跟鞋，以及鏤空短靴、短靴和平底芭蕾舞鞋。其中錐形粗跟鞋的繫帶設計類似瑪麗珍鞋款，落在腳背與腳踝之間。鏤空短靴則是以黑色皮革包覆整個腳踝，只露出腳背。全系列以黑色為基礎，搭配多種顏色像是桃紅、紅、白、紫色打造撞色造型。而白色亮漆雙C標誌則低調地標在腳踝部位，巧妙點綴小驚喜。

香奈兒品牌大使克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）日前出席影展時選穿露腰短褲套裝搭配雙色漆皮鏤空粗跟短靴，大秀修長美腿，在短靴的配色與線條修飾下更別有帥氣性感的魅力。瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）、中條彩未則是以長褲搭配錐形粗跟雙色鞋，穿出古典優雅韻味，又是另一番不同風情。

雙色漆皮粗跟短靴。圖／香奈兒提供
雙色漆皮粗跟短靴。圖／香奈兒提供
分享
紅色漆皮雙色芭雷舞鞋，21,600元。圖／香奈兒提供
紅色漆皮雙色芭雷舞鞋，21,600元。圖／香奈兒提供
分享
黑白雙色漆皮粗跟短靴，45,200元。圖／香奈兒提供
黑白雙色漆皮粗跟短靴，45,200元。圖／香奈兒提供
分享
在2019/20 Cruise度假系列裡，包含了7公分或9公分的錐形粗跟鞋，以及...
在2019/20 Cruise度假系列裡，包含了7公分或9公分的錐形粗跟鞋，以及鏤空短靴、短靴和平底芭蕾舞鞋。圖／香奈兒提供
分享
紅黑雙色漆皮鏤空粗跟短靴，43,500元。圖／香奈兒提供
紅黑雙色漆皮鏤空粗跟短靴，43,500元。圖／香奈兒提供
分享
瑪莉詠柯蒂亞以長褲搭配錐形粗跟雙色鞋，穿出古典優雅韻味。圖／香奈兒提供
瑪莉詠柯蒂亞以長褲搭配錐形粗跟雙色鞋，穿出古典優雅韻味。圖／香奈兒提供
分享
白色亮漆雙C標誌則低調地標在腳踝部位，巧妙點綴小驚喜。圖／香奈兒提供
白色亮漆雙C標誌則低調地標在腳踝部位，巧妙點綴小驚喜。圖／香奈兒提供
分享
錐形粗跟、漆皮元素，繫帶設計，創意總監維吉妮維婭用這三大特色重塑香奈兒的「雙色」...
錐形粗跟、漆皮元素，繫帶設計，創意總監維吉妮維婭用這三大特色重塑香奈兒的「雙色」魅力。圖／香奈兒提供
分享
香奈兒品牌大使克莉絲汀史都華選穿露腰短褲套裝搭配雙色漆皮鏤空粗跟短靴，大秀修長美...
香奈兒品牌大使克莉絲汀史都華選穿露腰短褲套裝搭配雙色漆皮鏤空粗跟短靴，大秀修長美腿，在短靴的配色與線條修飾下更別有帥氣性感的魅力。圖／香奈兒提供
分享
錐形粗跟、漆皮元素，繫帶設計，創意總監維吉妮維婭用這三大特色重塑香奈兒的「雙色」...
錐形粗跟、漆皮元素，繫帶設計，創意總監維吉妮維婭用這三大特色重塑香奈兒的「雙色」魅力。圖／香奈兒提供
分享
紫黑雙色漆皮粗低跟鞋，33,600元。圖／香奈兒提供
紫黑雙色漆皮粗低跟鞋，33,600元。圖／香奈兒提供
分享
中條彩未也穿錐形粗跟雙色鞋。圖／香奈兒提供
中條彩未也穿錐形粗跟雙色鞋。圖／香奈兒提供
分享

香奈兒

相關新聞

奶黃控瘋搶！清水茶香「流心奶皇啵啵奶」推能喝的月餅

2019-11-20 18:25

中和環球購物中心飄雪啦！揪「小熊學校」一起過耶誕

2019-11-20 18:16

村上隆×哆拉a夢 鐵粉必看「Superflat Doraemon」登場

2019-11-20 18:12

食材直接放上去煎！MIT「煎煮爐」不用明火也能當大廚

2019-11-20 18:07

天冷喝湯暖暖胃！團購「鍋物湯品熱銷TOP 5」快吃一波

2019-11-20 17:49

冰雪奇緣再發威！超狂15款「午後紅茶」聯名飲品新上市

2019-11-20 17:48

當紅鮮肉沙漠化妝太帥！李現宣布代言雅詩蘭黛保濕粉底

2019-11-20 17:42

蝦皮3C電器城首戰「黑色購物節」！電競筆電2.5萬有找

2019-11-20 17:25

新竹人就等這波 巨城周年慶天天送「200張電影票」

2019-11-20 17:14

李棟旭長髮造型登時尚雜誌 網：歐巴這風格我真的不行

2019-11-20 16:32

「生牛肉河粉」限量101元！百年「飛機河粉」首登台北

2019-11-20 16:12

霸氣！經典荷魯斯之眼戴上身　用「神秘學」飾品迎2020

2019-11-20 16:02

涓豆腐玩跨界！聯名款「泡菜嫩豆腐煲洋芋片」 全聯獨賣

2019-11-20 15:57

又倒一間！ㄇㄚˊ幾兔主題餐廳營運到11月20日 網友表不捨

2019-11-20 15:45

素肉風潮吹進超商！全家便利商店開賣「未來漢堡排」

2019-11-20 15:43

本土食材再創新！健身族最愛「榮町豆奶紅茶」 小7獨賣

2019-11-20 15:22

170餘件私人收藏香奈兒精品 蘇富比11月底網路開拍

2019-11-20 14:59

六七年級生的球場回憶！喬丹11代黑紅配「大魔王」回歸

2019-11-20 14:27

PRADA開花店！台灣沒賣沒關係 快來玩訂製花束小遊戲

2019-11-20 14:09

7-11搞定耶誕禮物！小熊維尼藍牙喇叭、熊大存錢筒超萌

2019-11-20 13:51

炒價破兩萬！G-Dragon X Nike AF1神鞋 11月23日全球開搶

2019-11-20 13:49

說走就走 來趟冬季小旅行

2019-11-20 13:35

密集恐懼症大崩潰 黃子韜穿的LACOSTE鱷魚疊疊樂

2019-11-20 13:31

眼睛一秒黏住！過年好幫手 主婦激推好市多「點心盤」

2019-11-20 13:25

《冰雪奇緣2》買不完！7-11限量預購「雪寶小夜燈、公主風無線麥克風、電紙繪板」

2019-11-20 13:15

今年冬天必備！「趴睡寶可夢」晉升辦公室最潮療癒小物

2019-11-20 12:10

三井OUTLET耶誕雪世界！巨型PINGU、冰川隧道可愛又夢幻

2019-11-20 11:47

躲進米奇的大手裡避寒～超Cute迪士尼睡袋、發懶超有理

2019-11-20 11:30

偶像劇男神回春拍廣告 網：是漫畫裡走出來的美男子！

2019-11-20 11:27

專為手機設計的迷你包 GUCCI人氣系列又來勸敗啦！

2019-11-20 11:27

冬季限定「雪白Ｘ香檳金維尼」化身貴氣王子！無辜神情超療癒

2019-11-20 11:02

珍妮佛羅貝茲成了COACH全新代言人 網友「OMG」

2019-11-20 10:46

「巨嬰」現身台北101台味好禮期間限定店 推二搞限量復古聯名帆布袋

2019-11-20 10:09

憑學生證「韓式烤肉＋火鍋吃到飽399」！阿豬媽登西門

2019-11-20 01:11

周年慶終局之戰 京站、SOGO天母、新光三越站前接力下殺超有感

2019-11-19 23:50

購車優惠 不用再等年底

2019-11-19 23:42

飯店吃到飽轉型 半自助、單點帶動來客

2019-11-19 23:38

美妝保養倒數日曆 當紅商品一次到位

2019-11-19 23:31

比「喔、嗯」更傷人的3句話 看到理智會斷線

2019-11-19 22:05
看更多

熱門文章

鳳凰颱風逼近 氣象局不排除發布陸海警

2019-11-20 14:49

鳳凰颱風形成 明後天最接近台灣

2019-11-20 10:02

女老闆面試連三槓 被一句「後面還有很多面試」潑冷水

2019-11-20 15:08

台中網友北上出差 188元燉飯讓他直呼：台北人可憐

2019-11-20 11:35

獨自去鬆餅屋喝下午茶被隔壁情侶嘲笑 少婦霸氣回應

2019-11-20 13:02

吳德榮：北台灣整天濕冷 下周又有東北風南下

2019-11-20 08:09

常被婆婆指使做事 老公回8字讓她爆氣：我不是台傭！

2019-11-20 13:30

比「喔、嗯」更傷人的3句話 看到理智會斷線

2019-11-19 22:05

每日星座運勢／天秤運勢頗旺的一天　利於改革推動

2019-11-20 00:00

買香蕉不「踩雷」 農委會教你選購六大重點

2019-11-19 22:46

憑學生證「韓式烤肉＋火鍋吃到飽399」！阿豬媽登西門

2019-11-20 01:11

機上安全影片五天破百萬觀看 星宇航空點出關鍵

2019-11-20 12:17

變化劇烈！ 彭啟明：未來一周北部氣溫回暖再轉冷

2019-11-20 14:58

吃品田「FB、IG好友數」決定打幾折！破千人直接送套餐

2019-11-19 21:11

【人生劇場】劉洪貞／帶她去旅行

2019-11-20 06:00

誠品年度十大暢銷書放榜 「做自己」最能引起共鳴

2019-11-19 19:32

日本專注力顧問：年終爭取加薪升遷，面談時看著主管「一隻眼睛」就好！

2019-11-20 09:17

《冰雪奇緣2》買不完！7-11限量預購「雪寶小夜燈、公主風無線麥克風、電紙繪板」

2019-11-20 13:15

機捷車廂飄臭味惹民怨 桃捷公司：明年初改善完畢

2019-11-20 16:04

大雨特報！北部東部今天濕涼有雨 留意局部較大雨勢

2019-11-20 07:20

「海膽海苔包」特價40元！ 高雄第2間壽司郎12月4日開幕

2019-11-19 22:28

男胯下起紅疹害羞不就醫拖一年 脊椎被腺癌啃光

2019-11-20 16:22

三井OUTLET耶誕雪世界！巨型PINGU、冰川隧道可愛又夢幻

2019-11-20 11:47

【大叔的中年小事】程耀毅／來到地球第十七年

2019-11-20 06:00

丈夫打鼾吐出大蒜味她崩潰 網嚇「趕快看醫生」

2019-11-20 14:16

7-11搞定耶誕禮物！小熊維尼藍牙喇叭、熊大存錢筒超萌

2019-11-20 13:51

他用棉花棒挖耳秒失聰 醫爆幕後真相糗翻

2019-11-20 15:47

星探者點閱破百萬 張國煒指點救生衣吹氣不馬虎

2019-11-20 10:52

【思念之情】俞怡萍／他最愛的柳橙汁

2019-11-20 06:00

台灣首例SFTS確診／爬山疑遭蜱蟲咬 老翁器官衰竭

2019-11-20 00:08

3成兒童曾遭父母羞辱 傷害更甚體罰

2019-11-19 19:26

10味高貴中藥材 最快109年3月納健保給付

2019-11-20 14:00

親子飯店逾九成不合格 兒童遊戲場處處隱藏危機

2019-11-19 22:46

眼睛一秒黏住！過年好幫手 主婦激推好市多「點心盤」

2019-11-20 13:25

言語暴力比體罰更傷人 近7成兒少難釋懷

2019-11-20 00:38

炒價破兩萬！G-Dragon X Nike AF1神鞋 11月23日全球開搶

2019-11-20 13:49

全聯印花集點出新招 雙人牌琺瑯鑄鐵鍋2.4折起帶回家

2019-11-20 10:46

史上唯一蕭邦大滿貫得主 布雷查茲:演奏的秘訣是自由

2019-11-19 22:59

被爸爸笑小腿粗 單親少女竟吞棉花減肥致腸阻塞

2019-11-20 14:05

進口花生每公斤30元？農委會澄清：還要加關稅及權利金

2019-11-19 19:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top