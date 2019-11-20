中和環球購物中心飄雪啦！揪「小熊學校」一起過耶誕

2019-11-20 18:16 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ／即時報導



每年百貨耶誕裝置，都在比人氣、話題，拚吸睛度。今年耶誕節，Global Mall環球購物中心獨家與日本人氣繪本「小熊學校」合作，即日起至12月25日展開「耶誕家年華」，新北中和更打造獨一無二的「小熊學校耶誕小鎮」，現場有5米高、掛滿上百隻小熊學校玩偶的耶誕樹，更首度打造了下雪場景，在百貨也能感受雪花飄落的白色耶誕。同時，看好新北耶誕城吸引的龐大人潮，板橋車站店祭出許多美食餐飲優惠。

環球購物中心新北中和「小熊學校耶誕小鎮」。圖／環球購物中心提供 分享 facebook

環球購物中心新北中和「小熊學校耶誕小鎮」打造了五大場景，有耶誕樹、森林小木屋、麋鹿雪橇、療癒雪人以及耶誕市集。5米高的耶誕樹上掛滿小熊學校玩偶，搭配木椅及日本空運來台的小熊學校玩偶，親子可以在白色雪地上盡情拍照。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

5米高的耶誕樹上掛滿小熊學校玩偶。圖／環球購物中心提供 分享 facebook

另外，定時每兩小時從高空飄灑落下白雪，在室內也可體驗國外耶誕雪景氛圍。此外還有聖誕市集，11月24日至12月25日推出的耶誕市集，有各種創意配件、特色植栽等，共有超過10個以上攤位，適合挑選耶誕交換禮物。此外，即日起至耶誕也推出一系列「小熊學校」獨家限量耶誕來店禮。

環球購物中心新北中和「小熊學校耶誕小鎮」，定時每兩小時從高空飄灑落白雪。圖／環球購物中心提供 分享 facebook