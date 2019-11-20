村上隆×哆拉a夢 鐵粉必看「Superflat Doraemon」登場
2019-11-20 18:12
聯合報 記者陳睿中
／即時報導
喜愛潮流文化、現代藝術的旅客注意囉！日本知名的藝術家「村上隆」自11月20日起於東京六本木開設個人展覽「Superflat Doraemon」，將展出代表性的小花與哆拉a夢組合的系列作品，讓粉絲可以一飽眼福。
被視為日本當代藝術家代表指標之一的村上隆，作品有著鮮明活潑的色彩，以「超扁平」、「幼稚力」為代表特色，也曾與許多時尚品牌聯名推出潮流產品，其中又以帶著笑臉的「小花」最為知名。
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本次「Superflat Doraemon」所展出的作品，呼應過去村上隆的展出，以及在日本巡迴的「The 哆拉a夢展」。因此在作品當中，可以見到大雄、哆拉a夢、靜香等角色，戴著竹蜻蜓穿梭在小花花海之中，或是經典花朵圖案與許多哆拉a夢道具的組合畫面，相信會讓粉絲在熟悉之餘，也能感受到村上隆帶來的色彩魅力。展覽自11月20日起至2020年1月25日於六本木的PERROTIN TOKYO舉行。
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