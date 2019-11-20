食材直接放上去煎！MIT「煎煮爐」不用明火也能當大廚
2019-11-20 18:07
聯合報 文／顏甫珉
許多外宿族的套房不能用明火，或一般商家、早餐店用瓦斯明火，但又怕不安全，現在這問題能解決了，一對台灣夫妻花了7年多時間，研發出款「萬用煎煮爐」，開發出獨步全球的熱傳導技術，採用硬度比鐵還高的微晶玻璃，開發出這套萬用煎煮爐。可以直接在爐上煎東西、切菜都沒問題，當然也能用鍋子煮東西，外宿族超方便。
發明此技術的物理老師阮語喬，透露「因為家裡樓下早餐店突然發生瓦斯氣爆，我就想，能不能有一種安全的，煎煮兩用的爐子，不用明火，純用電就能使用。」因此她與丈夫蔡宗翰研發7年多，設計出獨家熱傳導技術，這款萬用煎煮爐，煮湯同時也能煎肉、煎牛排，用電量是傳統電爐的一半不到。「目前我們已經開發出商用煎煮爐，國內部分連鎖早餐店和餐廳也已經在使用。」
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目前家庭用的萬用煎煮爐目前已經開發完成，但因為成本較高，目前已經上「嘖嘖」網站以群眾募資方式進行生產。這套熱傳導技術，也已經完成專利申請。
這款萬用煎煮爐，只要不到2分鐘，玻璃煎台上能達到200度高溫。」業者表示，一般傳統使用鐵板煎煮的店家，需要加熱時間都非常長。這個技術不需要預熱，而且更安全，而且用電量能節省一半。
阮語喬表示，這套技術還能用在所有跟電相關的家電用品上。「比方說電暖爐、電熱水器都能運用。重點是能省下一半以上的用電量。」阮語喬表示，這套節能熱傳導技術已經通過SGS檢驗。加熱速度快，而且能達到大幅省電跟節能的目的。
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