天冷喝湯暖暖胃！團購「鍋物湯品熱銷TOP 5」快吃一波
2019-11-20 17:49
聯合報 記者陳立儀
／即時報導
氣溫驟降加上陰雨綿綿，正適合吃鍋、喝湯，團購網鍋物湯品買氣暴增4.7成，ihergo愛合購公布11月至今的鍋物湯品熱銷TOP 5，冠軍由泰凱食堂的麻油猴頭杏鮑菇奪下，最高紀錄單周熱賣3,000包，團購最低價單包63.1元，CP值極高。
攻佔ihergo愛合購鍋物湯品熱銷TOP 5第二名的是台南艾其肯養生雞湯，單包最低63元，最高紀錄單周賣破1,700包；第三名是海底撈湯底包，第四名是宜蘭名店二結羊肉爐，第五名是一等鮮牛雜鍋。ihergo愛合購指出，以目前銷售排名來看，前兩名都是單人份的湯品，價格低至70元有找，顯見單身小資族的購買力道最強勁。
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還有不少比實體店更經濟的選擇，像是曾獲必比登推薦的南機場阿男麻油雞雞塊湯110元、雞腿湯140元，而宅配的艾其肯雞湯最低只要63元，省了將近一半；羊肉爐平時在店面平均一人的花費多半要400元左右，團購二結羊肉爐的份量平均一人可壓在200元上下；海底撈店內內用平均一人至少要500元以上，還可能要排隊，但海底撈湯底包團購最低約110元，加料後每人也頂多約250元。
熱呼呼的湯麵也是冬季必備，由於乾麵市場飽和，不少業者轉攻湯麵，並鎖定小資族推出高CP值單人商品，ihergo愛合購最熱賣的包括美吉食品湯麵，共有紅燒牛肉麵、蕃茄牛肉麵、排骨酥麵等3款，其中排骨酥麵又因在網購通路較少見，單周最高可賣出近500碗；另外還有老媽推出的麻辣火鍋湯麵、新品牌「輕鬆煮藝」海鮮麵等。
松果購物本周起也搶開「抗寒特輯5折起」專區，Sanki日本三貴加熱SPA足浴機近一周銷量狂增14倍、電熱毯、電暖袋等有翻倍的買氣；寢具類以法蘭絨寢具最受青睞，熱銷款為約在1,000元內的雙人款被。本周限定特價好物還有ichicken艾其肯養生雞湯獨享包，包含養身麻油雞湯、十全藥膳排骨、人蔘糯米雞湯等11款暖身湯品任選優惠，一推出即衝上全站熱銷Top 3。
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