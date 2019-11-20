冰雪奇緣再發威！超狂15款「午後紅茶」聯名飲品新上市
2019-11-20 17:48
聯合報 記者徐力剛
／即時報導
電影《冰雪奇緣2》超強冰風暴席捲各地，日本飲料品牌「午後紅茶」看好商機，推出聯名款「午後紅茶X冰雪奇緣」限定包裝，更找來知名影星深田恭子擔綱演出，超夢幻場景帶領觀眾走入奇幻的冰雪世界。
全新「午後紅茶X冰雪奇緣」系列共15款，包括奶茶、無糖紅茶、The meister’s奶茶、生茶、檸檬紅茶、原味紅茶等口味，提供消費者多元化選擇。其中「午後紅茶 奶茶」外觀以動畫主角安娜、麋鹿為發想，搭配剪影效果創造神秘感，輕啜一口茶湯，濃郁奶香在口中蔓延，貼心減糖設計符合現代人養身需求。
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另款人氣品項非「午後紅茶 無糖紅茶」莫屬，將茶葉以兩種不同的溫度熬煮入味，紅茶香氣豐厚，帶有多層次感，無論搭配甜點食用或單喝品嚐，別有一番滋味，瓶身金色包裝綴以超萌雪寶圖飾妝點，吸睛度百分百。對於喜愛原味茶的粉絲，同步推出「日式綠茶」風味，把茶葉細磨成粉，透過機器低溫萃取，提出茶葉的甘甜風味，是款大人系飲品。
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