當紅鮮肉沙漠化妝太帥！李現宣布代言雅詩蘭黛保濕粉底

2019-11-20 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ／台北即時報導



秋冬保養最重保濕，畢竟皮膚乾燥，也是大家在上妝前最重要的步驟。而且化妝不只女生要，男生也要，雅詩蘭黛在寒冷秋冬，推出保濕度超高的「粉保濕訂製粉底精華SPF20/PA+++」，還請到了爆紅大陸小鮮肉男星李現擔任亞太區代言人，遠赴沙漠場景完美演繹，帥氣李現用粉保濕訂製粉底精華上妝後，完美呈現出一整天「不浮粉」、「很服貼」，在極度乾燥的沙漠中，李現將粉保濕訂製粉底精華的保濕妝容，完美呈現零瑕疵、零浮粉的好氣色。

因為演出「河神」、「親愛的，熱愛的」而爆紅的男神李現，在雅詩蘭黛粉保濕訂製粉底精華影片中，展現出男人化妝也很MAN的一面，在乾燥的沙漠中，他片中也坦言很怕脫妝，或是妝感龜裂，但因為用了粉保濕訂製粉底精華，讓他在乾燥的沙漠中，底妝依然保濕、透亮、不浮粉。最後帥氣說出「底妝不浮躁，內心不浮躁」。

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以大陸市場來說，小鮮肉代言美妝並非首例，而且因為鮮肉男星代言後，業績往往能持續飆高，吸引大批女粉絲、連男粉絲都會入手，這也讓美妝品牌也瘋狂找小鮮肉代言。

雅詩蘭黛推出的粉保濕訂製粉底精華，蘊含83%高濃度保濕精萃「復活草」，這植物也是沙漠王者，對抗極度乾燥的氣候，仍能維持著長久的生命力，能有效造水、補水與鎖水的高效成分，遮瑕、上妝服貼度、勻亮肌膚，一瓶搞定。

再搭配著粉保濕訂製雙效氣墊粉餅，更能讓妳一拍爆水的好膚質，一抹上去，立體打亮全臉肌膚，擁有完美好膚質。