蝦皮3C電器城首戰「黑色購物節」！電競筆電2.5萬有找

2019-11-20 17:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／即時報導



黑色星期五購物節即將到來，雖然網購雙11大檔剛過，但這波買氣還是不能錯過，蝦皮3C電器城首度加入黑色購物節折扣戰，11月21日起搶先開跑「黑色星期五前哨戰」狂灑百萬電器購物金，活動期間祭出國際大牌最高折、黑色瘋殺49折起、順發3C限量5折品等，還有每人每天有4次抽獎機會的互動遊戲「黑五蝦轉盤」，最大獎將送出市價近9,000元的Nintendo Switch Lite及遊戲片組，除了炒熱買氣，也為下一波雙12檔期提前備戰。

根據蝦皮購物統計，每年第四季3C家電銷量都會特別高漲，今年以iPhone 11 Pro、Samsung Galaxy Note 10為熱銷冠軍，Nintendo Switch、AirPods等在雙11的單日搜尋量更衝破300萬次，近兩個月以來包括吹風機、刮鬍刀、吸塵器等也持續盤踞熱銷排行榜，尤其年末筆電、藍牙耳機、相機等3C買氣都很旺。

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蝦皮3C電器城11月21日至11月24日提前開打「黑色星期五前哨戰」，消費滿1,200元領券即可享9折優惠，最高現折1,500元，全檔期刷卡滿4,000元分期付款並領券最高可享現折2,500元；11月24日當天除了享有消費滿額領券9折優惠之外，再加碼最高現折2,000元。活動期間推出指定專區5折起、均一價1,555元專區等好康。