新竹人就等這波 巨城周年慶天天送「200張電影票」

2019-11-20 17:14 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ／即時報導



台北市因物價高、消費力也強，常被暱稱是「天龍國」，但其實新竹縣市人口的所得、可分配支出排名，僅次於居冠的台北市，百貨業者這樣形容新竹零售市場，是一個「高所得、高支出」的城市，且因為城市人口年輕、重視家庭支出，市場持續活絡。因應客質的年輕化，即將於11/28起至12/9展開12天周年慶的遠東巨城購物中心Big City，推出每日消費滿2千就可一人獨得「200張威秀電影票」，周年慶12天將天天送出200張電影票。

遠東巨城購物中心2019年營業額上看120億。圖／巨城提供 分享 facebook

目前新竹百貨市場由遠東集團獨霸，包括巨城、SOGO、大遠百，年營業額逾170億，加上預計於明年底或後年初開幕的竹北遠百新世紀，遠東集團在新竹百貨零售市佔達100%。當中，巨城以吃喝玩樂一站購足等優勢，加上近6萬坪的商場提供汽車、機車各3千個的停車格，便利性十足。年度可吸引一千五百萬人次造訪，年營業額今年上看120億（含SOGO），為新竹百貨商場之霸。

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巨城購物中心Big City耶誕主題燈飾亮起，周年慶即將於11/28起至12/9開跑。圖／巨城提供 分享 facebook

巨城購物中心營運長游欣宜表示，新竹是一個「高所得、高支出」的城市，主要客層25歲至45歲，客層年輕會賺也會買。巨城的消費者最愛3C、餐飲消費以及服飾購物。即將於11/28展開的巨城周年慶，今年在來店禮、滿額加碼贈的份數都翻倍追加，滿額回饋最高達28.2%，購物刷HAPPY GO Pay點數最高24倍送。除了期間天天送「200張威秀電影票」外，周年慶末三日（12/7~12/9)再加碼送iPhone 11（256G）。